Kein Fußball schau’n am Adventmarkt im Bezirk Mödling

Martin Fürndraht, Obmann der Wirtschaftskammer Mödling und Obmann des Perchtoldsdorfer Tourismus- und Verschönerungsvereins (TOP), will der WM beim Adventmarkt am Kirchenbergl in Perchtoldsdorf keinen Raum geben. „Ich bin der Meinung, aufgrund der Dinge, die in Katar abgegangen sind und was dort alles passiert, sollte diese Veranstaltung bei uns keine breite Plattform bekommen.“

„Da geht es nicht mehr um Fußball“

Überlegungen, Bildschirme am Weihnachtsmarkt aufzuhängen, lehne er strikt ab: „Ich bin nicht bereit zu unterstützen, wie dort mit sämtlichen Themen wie etwa Menschenrechten umgegangen wurde. Da geht es nicht mehr um Fußball.“

Martin Fürndraht, Obmann des TOP-Perchtoldsdorf. Foto: Wagner

Auch ohne diese Bedenken wäre Fußballschauen am Adventmarkt unwahrscheinlich gewesen: „Ich hätte wahrscheinlich ohnehin keine Fernseher aufgestellt. Fußballschauen und Adventmärkte passen einfach nicht zusammen.“

Auch in der Stadtgemeinde Mödling müssen die Adventmärkte ohne Fußball auskommen. Laut Citymanagement-Geschäftsführer Michael Danzinger sei nichts in Richtung Public Viewing geplant.

Auch Georg Bornett, Geschäftsführer des „Schrannenbeisl“ in Mödling, ist an Public Viewing in seinem Lokal nicht interessiert. Während es bei der Europameisterschaft im Sommer 2021 ein Public Viewing Event in seinem Lokal gab, verzichtet man diesmal auf gemeinsames Fußballschauen. „Ich glaube, im Advent zahlt es sich nicht aus. Wir werden schon einen Fernseher drinnen aufhängen, aber nichts Großes organisieren. Das passt auch gar nicht zur Adventszeit“, berichtet Bornett. Auch Anfragen von Fußballfans diesbezüglich gab es noch keine.

Kein Run auf Fernsehgeräte

Wenig zu spüren von einem Run auf neue Fernsehgeräte ist auch bei Bernd Seper vom Fernsehstudio Mödling Seper. Doch er merkt an: „Eine Fußball-WM, egal ob in Katar oder anderswo, war noch nie das Zugpferd, um mehr Fernsehgeräte zu verkaufen. Das hat kaum Auswirkungen.“

