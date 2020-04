Besonders an den vergangenen schönen Wochenenden waren die Parkplätze des Naturparks Föhrenberge bald zugeparkt, ein Umstand, der Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, dazu veranlasste, eine temporäre Parkbeschränkung zu verhängen. In den Sozialen Medien wurde kurz darauf von einer „Parkplatzsperre“ geschrieben und gesprochen, auch Grünen-Sprecher Gerhard Wannenmacher empörte sich auf seinem Blog über diese Maßnahme.

Die NÖN sprach Hintner auf die angebliche Sperre an, dieser kontert, dass mit den gegenwärtigen Gesetzesvorgaben eine Sperre gar nicht möglich sei. Er erklärt: „Ich appelliere an die Menschen, den Hausverstand zu benutzen. Wenn es heißt, ‚stay at home‘, dann kann ich nicht lustig in der Gegend herumfahren und im Naturpark Föhrenberge spazieren gehen. Ich bin auch nicht mit dem Rad gefahren oder an den Neusiedler See, auch wenn mich das gefreut hätte.“ Die Schilder, die auf den Parkbuchten aufgestellt wurden, hätten das Ziel gehabt, den Besucheranstrom in geordnete Bahnen zu lenken.

„Wir wissen ja aus Erfahrung, wann die Ausflügler eintreffen, die meisten zwischen 10 und 11 Uhr am Vormittag. Ich kann die Parkplätze ja gar nicht sperren, es war eine temporäre Beschränkung, wenn die Leute spazieren gehen wollen, dann müssen sie in Kauf nehmen, nicht direkt vor dem Wald einen Parkplatz zu finden“, merkt Hintner an. Problematisch seien aber nicht nur die Ausflügler, auch die Mountainbiker wären zu Dutzenden den Anninger hinuntergerollt, ohne Rücksicht auf Verluste. „Auch das ist nicht im Sinne des Gesetzgebers“, ist Hintner überzeugt.