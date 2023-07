Wer im Ort bleibt, wird unterstützt

Dass die Wohnungs- und Hauspreise in Maria Enzersdorf sehr hoch sind, ist nicht Neues. Auch die Tatsache, dass sich viele junge Maria Enzersdorferinnen und Maria Enzersdorfer Wohnen in ihrem Heimatort nur sehr schwer oder gar nicht leisten können, ebenso. Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, ist es ein großes Anliegen, dass es zu keiner Abwanderung kommt. Gemeinsam mit Finanz-Referent Christof Müller und Generationen-Referentin Marlene Zeidler-Beck, beide ÖVP, regte er eine Förderung an, die vor nunmehr auch im Gemeinderat beschlossen wurde. Ab sofort werden junge Maria Enzersdorfer Bürgerinnen und Bürger bei Wohnkosten unterstützt. Und zwar mit insgesamt 10.000 Euro, die über fünf Jahre verteilt monatlich ausbezahlt werden.

Folgende Voraussetzungen für die Förderung müssen gegeben sein: Hauptwohnsitz in Maria Enzersdorf seit mindestens fünf Jahren oder ein früherer Hauptwohnsitz für die Dauer von mindestens zehn Jahren. Die Förderung gilt für Bürgerinnen und Bürger zwischen dem 18. Lebensjahr bis zum vollendeten 35. Lebensjahr. Die Einkommensgrenze orientiert sich an den NÖ Wohnbauförderungsrichtlinien orientiert. Gefördert werden nur Wohnungen bis zu einer bestimmten Größe; Wohnungen: 100 Quadratmeter, (Reihen-)Häuser: 130 Quadratmeter. Die Wohnungen/Häuser können im Eigentum stehen oder gemietet werden. Diese Förderung gilt unabhängig von anderen Förderungen, wird auf einen Zeitraum von fünf Jahren gewährt und beträgt 170 Euro pro Monat.