Großeinsatz in Reihenhaussiedlung in Wiener Neudorf

Bei Ankunft des Wiener Neudorfer Löschzuges, bestehend aus einem Kommandofahrzeug, zwei Hilfeleistungsfahrzeugen und der Drehleiter, stand die Gartenseite des Gebäudes in Brand. Aus dem Dach des Hauses schlugen bereits Flammen. Feuerwehrkommandant Walter Wistermayer ordnete den umfassenden Löschangriff über den Garten, die Eingangstüre und den Korb der Drehleiter an. Dazu wurden im Garten zwei Löschleitungen in Betrieb genommen, um ein Übergreifen auf die Nachbarhäuser zu verhindern und die Brandintensität zu brechen. Zeitgleich wurde über die Eingangstüre die dritte Löschleitung zur Personensuche und Brandbekämpfung im Gebäude gelegt und die Drehleiter zur Brandbekämpfung in Stellung gebracht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung erfolgten sämtliche Löscharbeiten in der Erstphase unter Atemschutz. Um für den weiteren Einsatzverlauf ausreichende Ressourcen bereitzustellen, wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Mödling nachalarmiert.

Unter anderem mussten der Dachstuhl sowie Teile der Fassade geöffnet werden, um mit der Wärmebildkamera Glutnester zu entdecken und effektiv zu bekämpfen. Nach etwa zweieinhalb Stunden konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden, welche die Ermittlungen zur Brandursache in dem nicht mehr bewohnbaren Reihenhaus bereits aufgenommen hatte.

Für die Bewohner des Gebäudes konnte unbürokratisch eine Notwohnung im Feuerwehrhaus bereitgestellt werden, welche durch Bürgermeister Herbert Janschka übergeben wurde. Insgesamt waren 50 Feuerwehrmitglieder in elf Fahrzeugen im Einsatz, das Rote Kreuz hat auf Einsatzdauer ein Fahrzeug bereit gestellt.