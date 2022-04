Angst vor Mega-Projekt in Achau

Werbung

Wer auf der Hintausstraße unterwegs ist, dem fallen große Steinbrocken auf, die teils auf der Fahrbahn, teils auf der angrenzenden Wiese liegen. Damit hat ein Anrainer klar gemacht, „dass es sich dabei nicht um öffentliches Gut handelt, sondern um privates Eigentum“. Die Hintausstraße verläuft parallel zur Hauptstraße der B11. Sie ist ein beliebter Abschneider, um sich die B11 zu ersparen.

Viele Kinder nutzen diese Straße, um in die Volksschule zu kommen. In der Hintausstraße befindet sich auch die Tagesbetreuungsstätte für die Ein- bis Dreijährigen, am Anfang der Hintausstraße der Kindergarten. Das neue Aufschließungsgebiet rund um Rosengasse und Sulzweg grenzt unmittelbar an die Hintausstraße an. Hier entsteht ein neues Siedlungsgebiet mit sehr vielen Wohnungen.

Auch Freiwillige Feuerwehr ist in Hintausgasse

Auch die Freiwillige Feuerwehr hat ihr Gerätehaus in der Hintausstraße. „Die Straße ist jetzt schon so schmal, dass es spannend wird, wenn zwei Autos sich begegnen, überhaupt im Bereich der Brücke. Wie soll der Verkehr in Zukunft funktionieren, wenn es jetzt schon zu gefährlichen Situationen kommt?“ fragen sich einige der Anrainer unisono. Denn kolportiert wird, dass in der Hauptstraße auf einem Grundstück, das bis zur Hintausstraße reicht, ein neues Mega-Wohnbauprojekt mit 150 Wohnungen, inklusive zweistöckiger Tiefgarage geplant ist.

Befürchtet wird, dass der Verkehr dann wieder durch die Hintausstraße rollt, um sich die Ausfahrt auf die viel befahrene B11 zu ersparen, von der Parkplatzsituation in der Hinautsstraße, die jetzt schon prekär ist, ganz zu schweigen. Bürgermeister Johannes Würstel, Bürgerliste Achau, erklärt auf NÖN-Anfrage, „dass bis jetzt überhaupt noch kein Bauprojekt beantragt wurde. Das Grundstück ist im Privatbesitz. Ich kann erst dann etwas machen, wenn bei mir etwas auf dem Tisch liegt. Es ist einfach noch zu früh“.

Erstaunt sei er, woher die Leute immer ihr detailreiches Wissen beziehen. Derzeit sei nur der Abriss beantragt, eines sei klar: „Wenn ein tatsächliches Bauprojekt eingereicht wird, dann werde ich die betroffenen Nachbarn jedenfalls zum Info-Abend einladen“. Und auch SPÖ-Parteivorsitzender und Gemeindevorstand Rudi Moser betont, „dass dann ein verkehrstechnisches Gutachten auf jeden Fall eingeholt werden muss“.

