Bei den Gumpoldskirchner Spatzen laufen die Vorbereitungen für die World Chor Games in Südafrika auf Hochtouren. Chorleiterin Elisabeth Ziegler hat gemeinsam mit den 32 Kindern einiges vor: „Wir nehmen an dem weltlichen sowie an dem geistlichen Bewerb teil und bringen jeweils vier Stück aus verschiedenen Epochen. Lediglich ein Stück davon darf mit Instrumentalbegleitung sein.“

Der international renommierte Kinderchor von Ziegler tritt in der sogenannten Champions League des Wettbewerbes an: „Wir haben uns dazu in den Vorjahren bei internationalen Wettbewerben von Interkultur qualifiziert.“ Alle vorgetragenen Werke müssen Originalkompositionen sein und dürfen sich nicht wiederholen. Für die Freundschaftskonzerte die Chorleiterin ein eigenes Programm zusammen gestellt: „Wir singen unter anderem Werke von Arnold Bruck aus dem 15. Jahrhundert, von Beethoven, Mendelssohn Bartholdy aber auch Modernes von Justin Timberlake.“

Neben den anstrengenden Auftritten sollte noch etwas Zeit bleiben, um Land und Leute kennenzulernen: „Ich möchte mit den Kindern den Pilanesberg Nationalpark besuchen und eine Safari machen“, so Ziegler. Vor der Reise gibt es noch eine öffentliche Generalprobe: Am 1. Juli singt der Chor sein geistliches Programm im Rahmen der 10-Uhr-Messe in der Pfarrkirche. Nach dem Reisesegen von Pater Frank wird im Garten des Schlosses das weltliche Programm dargeboten.