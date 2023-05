100 Jahre Tourist Trophy in Österreich

Der Weltdachverband für historische Mobilität, die FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) vergibt jedes Jahr an ein anderes Land einen FIVA World Event für historische Motorräder und Automobile. Heuer ging der Zuschlag erstmals an Österreich: der älteste Oldtimerclub Österreichs, der ÖMVC (Österreichischer Motor Veteranen Club) mit Sitz in Brunn am Gebirge hatte die Ehre, diese Veranstaltung für Gäste aus aller Welt zu organisieren.

Von Brunn aus ging es täglich auf geschichtsträchtige Rennstrecken in Niederösterreich. Unter anderem über die „alte Semmering Bergstraße“, wo in den Jahren 1899 bis 1933 auch der berühmte „Semmering Bergpreis“ für Motorräder und Automobile ausgetragen wurde, und auf die Höhenstraße bis Wien - die Strecke des legendären „Bergrennen auf der Höhenstraße“ aus dem Jahr 1936.

Samstag erfolgte der absolute Höhepunkt: Genau vor 100 Jahren wurde in Breitenfurt die erste „Österreichische Tourist Trophy“ ausgetragen. Die Tourist Trophy (T.T.) ist das legendärste Motorradstraßenrennen der Welt. Nach ihrem Ursprungsort auf der Isle of Man war Österreich 1923 der zweite Ort der Welt, wo sie ausgetragen wurde. Zum Jubiläum kamen die historischen Motorräder nun in Breitenfurt zusammen. Danach wurde die historische Strecke (Breitenfurt – Laab – Wolfsgraben – Kleiner Semmering – Breitenfurt) in Angriff genommen.

Das internationale Interesse an der Veranstaltung war enorm. 116 Teilnehmer aus 14 Nationen hatten sich angemeldet, die mit ihren Motorrädern, welche nicht jünger als Baujahr 1983 sein dürfen, die rund 500 km in den drei Tagen absolvierten. Die weiteste Anreise hatten Teilnehmer aus Kanada und dem Iran. Das älteste angemeldete Motorrad stammt aus dem Jahre 1912. „Die Zielsetzung für nationale und internationale Gäste ist ein sehr interessantes Programm zu bieten, um den Spirit historischer Motorrad Events wieder aufleben zu lassen, eingebettet in die große architektonische, geographische und kulturelle Vielfalt Österreichs“, führt Robert Krickl, Präsident des österreichischen Motor-Veteranen-Verbandes und damit Hauptverantwortlicher der Veranstaltung aus.

Auch Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, zeigte sich von der Veranstaltung begeistert, da die „Erhaltung des Kulturgutes „historische Fahrzeuge“ auf Österreichs Straßen ist immer mehr Menschen aus unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten ein Anliegen ist. Gerade die junge Generation hat damit die Möglichkeit, die Geschichte der Mobilität zu erleben“.

