Brand im Palmers-Hochhaus: Flash-over bringt den Löscherfolg

Werbung

Montag, 11. Jänner 1993. Nach den Weihnachtsfeiertagen sind im Palmers-Hochhaus etwa 200 Angestellte anwesend, als um 11.13 Uhr die Bezirksalarmzentrale der Feuerwehr alarmiert wird. „Brand im 3. Stock!“ Die Angestellten flüchten ins Freie, zwei Brandschutzbeauftragte versuchen, die Flammen mit einem Handfeuerlöscher unter Kontrolle zu bringen. Angesichts der erheblichen Rauchentwicklung ein unmögliches Unterfangen.

Der Einsatzleiter der FF Wiener Neudorf fordert unverzüglich Verstärkung an, bald danach wird Alarmstufe 5 (Bezirksalarm, Drehleitern und Berufsfeuerwehr Wien) ausgegeben. Anfänglich treten Probleme mit der Wasserversorgung auf, der Innenangriff wird unterbrochen, kurz darauf kann weitergearbeitet werden.

Der Einsatz wird in fünf Abschnitte aufgeteilt: Innenangriff, Südseite, Ostseite, Nordseite und Wasserversorgung. Etwa 60 Atemschutzträger befinden sich in dieser Phase gleichzeitig im Gebäude.

Dann die nächste Hürde. Ohne Abzug der Rauchgase und der gestauten Hitze kann der Brand nicht bekämpft werden. Die Einsatzleitung entschließt sich zu einer in Österreich bisher nicht geläufigen Taktik: der absichtlichen Herbeiführung eines „Flash-over“.

Zu diesem Zweck werden zwei Druckbelüfter im Gebäude in Stellung gebracht, die Rauch und Hitze von den Einsatzkräften wegblasen sollen. Gleichzeitig mit der Inbetriebnahme der Druckbelüfter strömen 20.000 Liter Wasser pro Minuten von außen auf die Flammenwand. Innerhalb weniger Minuten stellt sich der Erfolg ein. Im Inneren des Gebäudes weichen Rauch und Hitze zurück, wodurch nun ein gezielter Angriff auf den Brandherd möglich ist.

Wassermassen über die WC-Anlagen abgeleitet

Durch den massiven Löschwassereinsatz entsteht eine weitere Gefahr. Es ist zu befürchten, dass die Decke zwischen zweitem und drittem Stock dem enormen Gewicht nicht standhält. Daher werden in den Toiletten die WC-Muscheln abmontiert, damit das Wasser ungehindert ablaufen kann. Im Keller wird das Löschwasser mit Tauchpumpen sofort wieder abgepumpt und zum Löschen verwendet.

Alles in allem ein bemerkenswerter Einsatz, was die Taktik betrifft. Bereits um 14.50 Uhr kann „Brand aus“ verkündet werden.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.