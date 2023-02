Das Konzept für individuelle Betreuung im Migazzi-Haus steht

Die Gemeinde übernimmt bis zu fünf der ersten Stunden/Einheiten eines Pflegedienstleister (einmal pro Jahr pro Patient pro Dienstleister).

Kurzzeitpflege

Darüber hinaus hat die Gemeinde mit drei Anbietern einer 24-Stunden-Betreuung für die Kurzzeitpflege in den eigenen vier Wänden Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen. Wenn man also im Bezirk Mödling keinen Platz in einem Landespflegeheim bekommt, kann man über die Beratungsstelle einen Antrag auf Kurzzeitbetreuung stellen. In diesem Fall unterstützt die Gemeinde einkommensabhängig gestaffelt den Selbstbehalt der Patienten.

Wohnraum

Außerdem stellt die Gemeinde ab Mai eine Zwei-Zimmer-Wohnung zur Verfügung, in die der Patient mit der Betreuungsperson für die fragliche Zeit umziehen kann.

In den Genuss einer Unterstützung durch die Gemeinde in allen Fällen kommt, wer zum Zeitpunkt der Antragstellung zumindest ein Jahr in Wiener Neudorf hauptgemeldet ist.

Des Weiteren unterstützt die Gemeinde nach wie vor die Tagesbetreuung der Volkshilfe (Montag bis Freitag bis zur Pflegestufe 4).

Pflegebetreuungsberatung: mittwochs, 16 bis 18 Uhr im Gemeindeamt. Voranmeldung unter 02236/62501 444.

www.wiener-neudorf.gv.at/pflege