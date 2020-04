Am Weg zur Einsatzstelle wurde den erstausrückenden Fahrzeugen (zwei Tanklöschfahrzeugen, der Drehleiter und dem Großtanklöschfahrzeug) über Funk mitgeteilt, dass sich noch mindestens eine Person im Gebäude befinden soll. Aus diesem Grunde wurde nach Ankunft an der Einsatzstelle eine Löschleitung aufgebaut und zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude geschickt.

Wenige Augenblicke nach dem Betreten des stark verrauchten Eingangsbereichs konnte der Brandherd abgelöscht werden. Kurze Zeit später fanden die Feuerwehrmänner auch die vermisste Person im Erdgeschoss und brachten diese unverzüglich ins Freie und dem anwesenden Team des Roten Kreuz übergeben.

In weiterer Folge musste die Energieversorgung des Gebäudes unterbrochen werden und die Nachlösch- und Lüftungsmaßnahmen mussten durch die beiden Atemschutztrupps fortgesetzt werden. Nach Beendigung dieser Arbeiten konnte die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben werden. Insgesamt stand die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf mit fünf Fahrzeugen und 19 Mann im Einsatz.