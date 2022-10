Gemeinderatsbeschluss: Aus für Kurzzeitpflegeist fix

Beim ersten Versuch der ÖVP, die Schließung der Kurzzeitpflege-Station im Sozialzentrum im Gemeinderat am 6. September durchzubringen, zogen SPÖ, NEOS und FPÖ aus dem Gemeinderat aus, die NÖN berichtete.

Jetzt wurde in der Wiederholungssitzung das Aus der Kurzzeitpflege mit den Stimmen der ÖVP und des Wr. Neudorfer Umweltforums (UFO) beschlossen. Sehr zum Bedauern des Zweiten Vizebürgermeisters Wolfgang Tomek, SPÖ, der noch immer ein tragbares Nachfolgekonzept vermisst. Tomek erläutert: „Der große Wurf ist noch nicht gelungen. Ein alternatives Konzept könnten Gemeindeschwestern sein, aber über dieses Thema wird Stillschweigen bewahrt, man erfährt nichts“, sagt Tomek in Richtung Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP.

Bürgermeister Herbert Janschka. Foto: privat

Der begründete die Schließung der seit 2009 im Sozialzentrum bestehenden Kurzzeitpflegebetten-Station mit zwölf Betten damit, dass es den Kostenaufwand für die Gemeinde nicht rechtfertige, wenn in Wiener Neudorf Menschen betreut werden, die nicht aus der Gemeinde sind. Denn die Gemeinde übernimmt die jährlich anfallende Kostendifferenz zwischen Pflegebetten und tatsächlich anfallenden Kosten, das ist in einem Vertrag zwischen der Service Mensch GmbH und der Gemeinde so vereinbart.

Auch Angst vor Schließung Tageszentrum geht um

Die jetzt geäußerte Angst des Zweiten Vizebürgermeisters, auch das Tageszentrum ganz zu schließen, kann Janschka nicht nachvollziehen. Doch er merkt an: „Im Tageszentrum befindet sich im Moment ein Wr. Neudorfer, die meisten aus der Gemeinde weichen nach Mödling aus. Wir müssen uns gemeinsam mit der Volkshilfe anschauen, was zu tun ist, um das Tageszentrum attraktiver zu machen.“

Zur Kurzzeitpflege hält Janschka fest: „Die Gemeinde Wr. Neudorf funktioniert so wie alle anderen rund 500 Gemeinden in Niederösterreich. Wir waren das einzige private Haus, das vom Land mit Menschen beschickt worden ist, logischerweise kamen die von überall her. Es ist aber nicht Aufgabe der Gemeinde, eine Pflegestation zu betreiben, das ist Aufgabe des Landes.“

Die Gemeinde habe vor, einiges als Ersatz anzubieten, aber das neue Konzept müsse erst im entsprechenden Ausschuss behandelt werden und dann im Gemeinderat. Details will Janschka noch keine verraten, jedenfalls sei die SPÖ eingeladen gewesen, im sechsköpfigen Fachkremium mitzuarbeiten.

„Leider hat die SPÖ dieses Angebot nicht angenommen“

„Leider hat die SPÖ dieses Angebot nicht angenommen“, merkt Janschka an. Das Sozialzentrum ist von der Wr. Neudorfer Wohnungsgenossenschaft angemietet, deren Chef Wolfgang Tomek ist. „Deshalb ist er auch in dieser Eigenschaft bei allen Gesprächen dabei, wenn es um das Gebäude geht“, sagt Janschka.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.