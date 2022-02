Spielsucht: Serben-Duo vor Gericht

Wegen eines Raubes und eines Einbruchsdiebstahls standen zwei Serben (24 und 25) vor Gericht. Der Erstangeklagte soll am 16. Juli 2017 in Wiener Neudorf vermummt in ein Wettlokal gestürmt sein und dabei mit einer Spielzeugpistole zwei Besucher und einen Angestellten bedroht haben, bevor er mit 1.880 Euro fliehen konnte.

Am 14. November 2021 haben dann beide Männer ein Fenster einer Firma in Guntramsdorf eingeschlagen und versucht, den Safe im Büro aufzubrechen.

Dabei wurde der jüngere Verdächtige festgenommen und der zweite später von der Polizei ausgeforscht. Beide Männer bekannten sich schuldig und gaben an, spielsüchtig zu sein und mit Geldproblemen zu kämpfen.

Der 25-Jährige sei bei dem Einbruch „Schmiere gestanden“, zuvor habe er seine gesamten Ersparnisse, 20.000 Euro, verspielt. Der bislang unbescholtene Mann beteuerte, seit dem Abend des Einbruchs nicht mehr gezockt zu haben.

Der Erstangeklagte gab zu, direkt froh über die Verhandlung zu sein, denn „ich wusste, dass die Polizei seit dem Raub meine DNA hatte; das hat mich verfolgt“.

Der Erstangeklagte wurde zu 21 Monaten Haft, davon sieben Monate unbedingt verurteilt, der Zweitangeklagte zu sechs Monaten bedingter Haft. Für beide wurde Bewährungshilfe und eine Spielsucht-Therapie angeordnet.

