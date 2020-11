Seit über 60 Jahren gehört Müller Transporte zu einem der führenden Transportunternehmen Österreichs. Um dem Erfolg und Wachstum der vergangenen Jahre gerecht zu werden, hat man sich entschlossen, in ein modernes Logistikzentrum und Bürogebäude am Hauptstandort in Wiener Neudorf zu investieren, das nicht nur für Kunden und Mitarbeiter Vorteile bringt, sondern auch Umwelt und Ressourcen schont.

Das neue Logistikzentrum umfasst ein Kühlhaus mit 4.500 m² und 30 Verladerampen. Mit diesem Neubau kann der Standort in der Nachbargemeinde Biedermannsdorf aufgelassen werden, wodurch etwa 9.000 Fahrten pro Jahr eingespart, die Anrainer sowie den Verkehr auf der Autobahn A2 zwischen den Anschlussstellen Mödling und Wiener Neudorf entlastet werden. All das noch dazu mit einer CO2-Reduktion in der Höhe von 150 Tonnen pro Jahr. Die Photovoltaikanlage wird bis zu 50 Prozent des gesamten Energieverbrauchs für die Kühlung des Kühlhauses als auch für die abgestellten Sattelauflieger liefern.

Neues Büro- und Aufenthaltsgebäude

Neben dem neuen Logistikzentrum wird auf 1.500 m² Grundfläche auch ein neues, zweistöckiges Büro- und Aufenthaltsgebäude errichtet. Der Unternehmensstandort ist für die Mitarbeiter sehr gut erreichbar, denn zukünftig können alle über eine eigene Einfahrt zum Büro- und Aufenthaltsgebäude zufahren und direkt vor ihrem Arbeitsplatz parken.

Für Geschäftsführer Fritz Müller ist "unser neues Logistikzentrum mit seiner Bauweise und Ausstattung – und der direkten Autobahnanbindung – ein großer Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit und sicher ein Vorzeigeprojekt in der Logistikbranche".

Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, zieht den Hut, dass "in dieser schwierigen Zeit neue Arbeitsplätze in Wiener Neudorf geschaffen werden und beim gesamten Projekt auf Nachhaltigkeit und die Interessen der Bevölkerung und Mitarbeiter vorbildlich Rücksicht genommen wurde".

Mit der Errichtung des neuen Logistikzentrums sowie dem Umbau der Bürogebäude werden am Standort 25 neue Arbeitsplätze geschaffen. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 320 Mitarbeiter in Wiener Neudorf und 700 Mitarbeiter in der gesamten Müller Unternehmensgruppe.