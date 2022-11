Neues Restaurant: Für Sportler und Gourmets

„WI®THOUSE“ heißt es, das neue Restaurant in der Sporthalle, das am Samstag um 17 Uhr offiziell von Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, eröffnet wird. Dem Ortschef ist bewusst, dass sich der Betreiber Oliver Andersch zwischen zwei Welten bewegt und die Geschmäcker der Sportler genauso zufriedenstellen muss, wie die der Feinschmecker, die in die Halle essen kommen. Doch Andersch hat mit dem „Witetschka“ in Wr. Neustadt längst bewiesen, dass er weiß, wie man ein Gastronomieunternehmen führt.

„Da steht bei mir auch eine Philosophie dahinter, ich denke immer daran, ob das Essen auch gesund für meine Enkelkinder sein würde.“

Er sagt: „Das ‚Witetschka‘ ist das älteste Café in Wr. Neustadt, es besteht seit 1913. Wir betreiben das Lokal in der Wiener Neudorfer Sporthalle jetzt schon vier Wochen im Probebetrieb und die Mundpropaganda gibt unseren Bemühungen bis jetzt recht.“ Andersch setzt auf regionale Qualität, „und das ist für mich kein leeres Schlagwort“, sagt der Gastronom und Unternehmensberater. „Da steht bei mir auch eine Philosophie dahinter, ich denke immer daran, ob das Essen auch gesund für meine Enkelkinder sein würde.“ Versuchte er erst einen Gastronomen für die Gemeinde zu finden, hat er letztendlich selbst zugeschlagen.

Trotzdem versucht er, in einem preislichen Rahmen zu bleiben, der vielen einen Restaurantbesuch ermöglicht. Im Lokal selbst besteht die Möglichkeit, nach dem Sport an anderer Stelle Platz zu nehmen, „als wenn ich gerade verschwitzt vom Tennis komme“, meint Andersch. Das Lokal ist ein Neubau, bei dem Pächter Andersch seine Wünsche einbringen konnte.

Als besonders großes Plus sieht er den großen Parkplatz vor der Sporthalle. „Da kann ich auch bei Schlechtwetter kommen und mir keine Gedanken machen, wie ich trocken in die Halle komme“, sagt Andersch.

