Sportkleidung statt Sakko: Halle war in Bewegung

Die „gemütliche“ Eröffnung der Sporthalle ist Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, im Jogginganzug gelungen. Der Ortschef war schon perfekt gekleidet für „Fit mit Philipp“, denn der Vorturner der Nation, Philipp Jelinek, stand schon in den Startlöchern. Doch zuvor skizzierte Janschka den Sanierungswerdegang der Halle. „Als 2019 die dreijährige Umbauphase begann, hatten wir eine heile Welt“, sagte Janschka. „Wir dachten zwar, wir hätten Probleme, aber in Wahrheit hatten wir keine.“

Mit 4,5 Millionen Euro hätte die Sporthalle generalsaniert werden sollen. Doch dann kam Corona und auch die Halle hielt beinahe jeden Tag eine Überraschung für die Planer, Architekten und Baumeister parat. Letztendlich wurden es sechs Millionen Euro.

„Jede Wand, die wir öffneten, hat uns vor eine neue Aufgabe gestellt“ bemerkte Janschka. Ganz besonderen Dank richtete der Bürgermeister an Robert Bauer vom Bauamt: „Er ist für den Hochbau zuständig und hat uns perfekt unterstützt.“ Dank ging auch an den Gemeinderat, „der fast alle Beschlüsse zur Sanierung einstimmig mitgetragen hat.“ Auch viele regionale Firmen beteiligten sich an der Sanierung, die laut Landtagsabgeordneten Martin Schuster, ÖVP, „mehr als gelungen ist“.

Auch der Bund unterstützte die Sanierung, am Standort der Halle, die sich auf der ehemaligen Deponie befindet, durfte nichts geändert werden. Dafür verfügt sie jetzt über eine perfekte Beleuchtung, eine Tribüne, großzügige Nebenräume und „ein Restaurant, das diesen Namen verdient“.

