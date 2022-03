"Müller-Transporte"-Lenker mit Hilfsgütern in Chernivsti angekommen

Vollbild

FB

"Müller-Transporte GmbH"-Fahrer Slovan Ilic kam am Samstagabend in Chernivsti an, wo die Hilfsgüter für die Ukraine entladen wurden. "Müller-Transporte GmbH"-Fahrer Slovan Ilic kam am Samstagabend in Chernivsti an, wo die Hilfsgüter für die Ukraine entladen wurden. "Müller-Transporte GmbH"-Fahrer Slovan Ilic kam am Samstagabend in Chernivsti an, wo die Hilfsgüter für die Ukraine entladen wurden. "Müller-Transporte GmbH"-Fahrer Slovan Ilic kam am Samstagabend in Chernivsti an, wo die Hilfsgüter für die Ukraine entladen wurden. Der Hilfstransport bei der Verabschiedung.

1 /6