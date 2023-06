Lob für Grünwidl: „Du hast kostbare Spuren hinterlassen“

Den Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich des 40. Bestandsjahres der Franz Schmidt-Musikschule könnte nicht eindrucksvoller ausgefallen sein. Im Rahmen eines Festgottesdienstes, für den Florian C. Reithner eigens eine Jubiläumsmesse komponiert hat. Die Verbindung zu diesem Multitalent hat Musikschuldirektorin Maria Jenner hergestellt, die Reithner vom Orgelstudium her kennt.

Als zu Jahresbeginn bekannt wurde, dass Josef Grünwidl nach neun Jahren die Pfarre verlässt und Bischofsvikar für das Vikariat Süd wird, ist die Entscheidung gefallen, das Musikschul-Jubiläumsfinale mit der Grünwidl-Verabschiedung zusammenzulegen: „Ein wunderschönes Zeichen der Verbindung zwischen Kirche und Musikschule“, bedankte sich Grünwidl.

Wie überhaupt diese beiden Institutionen „ein didaktisches Traumpaar sind“, ergänzte er. „Ohne regelmäßiges Üben wird es in der Musik nichts.“ Genauso sei es als Christ notwendig, nicht nur den Gottesdienst zu besuchen, sondern auch „unter der Woche praktizierenden Glauben zu zeigen“. Für Grünwidl bringt „Musik die Partitur des Evangeliums zu Klingen“.

Und das ist am Sonntag in der voll besetzten Pfarrkirche gelungen. Dafür sorgten das Orchester der Musikschule mit Michael Capek an der Orgel sowie die Chöre der Musikschule mit den Solisten Renate Dirnbeck, Larissa Kopeczky, Miriam Punz und Lothar Burtscher (Korrepetition: Eva Prunner, Einstudierung: Íngrid Verbaeys) unter der Leitung des Komponisten.

Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, werden Grünwidls Predigten in Erinnerung bleiben, ebenso wie „die Zusammenarbeit, deine Wertschätzung und die Förderung der Vielfalt“. Als Geschenk gab’s ein Bild von Maria Wolf, „das dich hoffentlich oft an Perchtoldsdorf erinnert“. Der evangelische Pfarrer Andreas Fasching übergab vier Geschenke: einen „Erbstück“-Wein, einen 2024er-Kalender, einen Gutschein für eine Stadtführung „Auf den Spuren der Reformation in Wien“ und das Buch „Demokratie braucht Religion“.

E-Piano zum Abschied

Brigitte Sommerbauer, stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, bedankte sich für „deinen wunderbaren Humor und deine Offenheit“ und machte vorerst „halbe Sachen: Wir wissen, dass du ein Süßer bist“. Eine Tastatur-Torte ist Vorbotin für das eigentliche Geschenk: „Ein E-Piano mit Kopfhörern, damit du Kardinal Christoph Schönborn nicht störst“, schmunzelte Sommerbauer.

Grünwidls Vorgänger Ernst Freiler verabschiedete sich mit den Worten: „Du hast kostbare Spuren hinterlassen, bist ein einfühlsamer, liebenswerter Menschenbruder. Ich bin froh, dir die Spur nach Perchtoldsdorf schmackhaft gemacht zu haben.“

Auch Kaplan Aleš Ullmann verlässt Perchtoldsdorf. Er übernimmt Grünwidls ehemalige Wirkungsstätte in Kirchberg am Wechsel. Michael Semmelmeyer tritt mit 1. September die Nachfolge als Kaplan in Perchtoldsdorf an.

Die Amtseinführung von Pfarrer Richard Kager erfolgt im Beisein von Kardinal Christoph Schönborn im Rahmen eines Festgottesdienstes am 3. September um 9 Uhr.