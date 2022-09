Münchendorf/Guntramsdorf: Mit Rad zum Nachbarn

Laut Münchendorfs Vize Sebastian Remmert, SPÖ, hat sich der Wunsch nach einer Radfahrverbindung nach Guntramsdorf aus zahlreichen Bürgergesprächen ergeben. „Es braucht einen Schulradweg ins BORG nach Guntramsdorf und weiter in die Mödlinger Schulen. Auch der Tourismus würde durch die Radanbindung in die Weinberge und Heurigen in der Guntramsdorfer-Region profitieren. Wir haben derzeit auch eine schlechte Nahverkehrsanbindung zur Wiener Lokalbahn, der Radweg würde Querverbindungen ab Guntramsdorf in andere Gemeinden schaffen, etwa nach Laxenburg.“

Die Verbindung nach Guntramsdorf verlaufe ausschließlich über Feldwege, ein teurer Grundstückserwerb sei nicht notwendig. Am 2. Oktober wolle man in beiden Gemeinden mit der „Rad-Demo“ ein Zeichen für einen Radweg setzen.

„Die jahrelangen Bemühungen und die unzähligen Gespräche haben sich ausgezahlt“

Ein Radweg nach Laxenburg war bereits 2020 großes Thema der ÖVP Münchendorf. Sie möchte allerdings eine direkte Radverbindung neben der Landesstraße L154 nach Laxenburg. Der dafür zuständige Gemeindevorstand Roland Wallner, ÖVP, erklärt: „Am 12. August ist die Radbasisnetzplanung für unser Gebiet im Rahmen des Planungsprozesses des Landes NÖ präsentiert worden. Der Radweg von Münchendorf nach Laxenburg ist darin mit der Priorität 1 angeführt. Das heißt, dass dieser Radweg aus Sicht des Landes NÖ in den nächsten zwei Jahren umgesetzt werden soll.“ Als verantwortlicher Gemeinderat für Mobilität und Verkehr freue er sich über diesen Erfolg.

„Die jahrelangen Bemühungen und die unzähligen Gespräche haben sich ausgezahlt“, sagt Wallner. Sobald das Land NÖ die Radbasisnetzplanung endgültig freigegeben hat, können Fördermittel bis zu einer Höhe von 70 bis 80 Prozent der Planungs- und Errichtungskosten abgerufen werden. Dann könne endlich mit der Detailplanung begonnen werden.

Schritt für Schritt andere Gemeinden anbinden

Geht es nach der ÖVP, sollen langfristig alle Nachbargemeinden von Münchendorf auf einem Radweg erreichbar sein. Wallner merkt an: „Wir können aber aus Kostengründen nur ein Projekt nach dem anderen abwickeln. Nach dem Radweg nach Laxenburg nehmen wir voraussichtlich das Priorität-2-Projekt auf der alten Bahntrasse nach Ebreichsdorf in Angriff, das in zwei bis fünf Jahren umgesetzt werden soll. Was den Radweg nach Guntramsdorf betrifft, existiert aktuell nichts weiter als eine Idee.“

Der Guntramsdorfer Radwegbeauftragte und Gemeinderat David Loretto, SPÖ, hält fest: „Auch die Radwegeverbindung nach Guntramsdorf ist im Radbasisnetz. Wir haben bei dem Treffen im August die Wichtigkeit der Radverbindung zwischen Guntramsdorf und Münchendorf deponiert; daher sind im Radbasisnetz sogar mehrere Varianten einer solchen Verbindung enthalten.“ Für Münchendorfs Bürgermeister Josef Ehrenberger, SPÖ, selbst begeisterter Radfahrer, muss die „technische und finanzielle Machbarkeit der Projekte geklärt sein“.

Zum Radweg nach Laxenburg entlang der L154 sagt er: „Ich habe 2020 ins Protokoll schreiben lassen, dass wir unsren Beitrag leisten, wenn feststeht, wie das Projekt in eine technische und in eine kaufmännische Komponente gegossen werden kann“. Gleiches gelte auch für den Radweg nach Guntramsdorf, hier müsse man die Hürde „Zubringer zur A3“ meistern.

