Down-Syndrom-Tag in der SCS: Vorhang auf für besondere Menschen!

Der Verein „Down-Syndrom Österreich“ (DSÖ) war mit einem Stand präsent und informierte über Trisomie 21. Der gemeinnützige Verein macht es sich seit mehreren Jahrzehnten zur Aufgabe, neben der Interessensvertretung vor allem auch im Rahmen von regelmäßigen Fachvorträgen, Workshops oder Veranstaltungen die Vorurteile gegenüber Menschen mit Down-Syndrom abzubauen.

Abgerundet wurde das Rahmenprogramm mit Vorführungen der Tanzgruppen „Ich bin O.K.“ und „T21Büne“ am Water Plaza. Der Kultur- und Bildungsverein „Ich bin O.K.“ fördert seit über 40 Jahren die gesellschaftliche Inklusion von Menschen mit und ohne Behinderung durch künstlerische Tätigkeiten und treibt mit seinen Tanzkursen Vielfalt und Diversität voran. „T21Büne“, ein Ensemble, dem auch nicht am Down-Sydrom Leidende angehören, setzt sich für die aktive Inklusion auf den Bühnen Wiens ein und tanzt sich seit 2008 in die Herzen ihres stetig wachsenden Publikums.

„Ort der Begegnung, der für alle Menschen offen ist“

Center-Manager Zsolt Juhasz betonte: „Als größte Shopping- & Freizeit-Destination in Österreich tragen wir auch gesellschaftliche Verantwortung, Inklusion, Diversität und Toleranz aktiv voranzutreiben. Wir verstehen uns seit jeher als Ort der Begegnung, der für alle Menschen offen und zugänglich ist. Bei uns soll sich jeder und jede wohlfühlen und so sein können, wie er oder sie ist.

Die Westfield Shopping City Süd als Teil der Unibail-Rodamco-Westfield Gruppe hat sich unter dem Motto „Better Places 2030“ das Ziel gesetzt, neben sozialen Initiativen auch Diversität und Inklusion im Center aktiv zu fördern. So werden beispielsweise neben zahlreichen Kooperationen mit lokalen NGOs und Hilfsorganisationen wie etwa der Caritas, auch Integrations-, Inklusions- und Diversity-Initiativen umgesetzt.

