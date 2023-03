Städte im Bezirk Mödling bieten mehr, als man erwarten würde

In Perchtoldsdorf ist das Zentrum jeden Mittwoch Schauplatz des Wochenmarkts, bei dem Händler ihre regionalen Produkte verkaufen. Ab heuer veranstaltet die Gemeinde außerdem zweimal jährlich Feste für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Martin Fürndraht, Perchtoldsdorfer Unternehmer, örtlicher Wirtschaftsbundobmann und Obmann der Wirtschaftskammer Mödling erklärt: „Das soll ein Fest werden, wo Jung und Alt im Zentrum zusammenkommen. Das Ziel ist, dass die Verkäufer aus ihren Geschäften herauskommen, um ihre Waren zu präsentieren, damit die Leute wissen, was es alles gibt in Perchtoldsdorf. Das wird bei uns sehr unterschätzt.“ Auch andere Veranstaltungen wie saisonale Feste finden am Marktplatz statt. „Wir wollen trotzdem, dass diese Events etwas Besonderes bleiben. Deshalb finden sie regelmäßig, aber nicht allzu oft statt“, führt Fürndraht aus.

Vom Bäcker über „Italiener“ bis zur Schuhmode

Das Angebot im Zentrum erstreckt sich von Kleidungs- und Schuhgeschäften über Nahversorger wie Bäckereien und Supermärkte, eine Trafik, bis hin zu Geschäften zur Wohnungseinrichtung, Bank- und Postfilialen sowie Cafés und Restaurants. Auch Grünflächen gibt es im Gemeindekern: „Der Begrischpark schließt direkt ans Zentrum an und bei der Musikschule liegt der Zellpark. Da gibt es natürlich auch genügend Sitzmöglichkeiten, genauso wie am Marktplatz.“

Die zahlreichen Parkplätze und der Branchenmix seien das, was ein Zentrum ausmache, merkt Fürndraht an: „Alle wichtigen Geschäfte können schnell und einfach abgeklappert werden. Man kann einfach direkt daneben parken und ein Frühstück vom Bäcker holen, kurz auf die Bank gehen und dann gleich weiterfahren. Diese Mischung ist eine sehr gute. Deshalb ist ständig Bewegung am Marktplatz.“

Plan für die Mödlinger Innenstadt

Das Zentrum in Mödling lebt vor allem von den zahlreichen Einkaufsangeboten und Gastronomiebetrieben. Gert Zaunbauer, Mödlinger ÖVP-Stadtrat für Wirtschaft und Betriebsansiedlung und Wirtschaftsbundobmann, hat für heuer einen Plan erstellt, um die Innenstadt noch lebenswerter zu gestalten. „Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind schwierig. Durch die Preiserhöhungen müssen alle darauf achten, zu sparen. Aber wir haben eine Strategie entwickelt, wie sich das Zentrum preiswert optimieren lässt“, verrät Zaunbauer. Oberste Priorität hat für ihn, den Leerstand in der Innenstadt möglichst gering zu halten: „Die Mödlinger Innenstadt hat in Österreich den geringsten Leerstand überhaupt. Das ist mir sehr wichtig und daran arbeiten wir auch kontinuierlich weiter. Das Wichtigste ist, dass ein Leerstand nicht lange dauert.“

Dafür möchte er als Brücke zwischen Hausbesitzern und Unternehmern dienen, um Informationen weiterzugeben und zu vermitteln. Um die Einkaufserfahrung in der Mödlinger Innenstadt weiter zu verbessern, setzt Gert Zaunbauer auf „Shoppingtainment“, also auf eine Mischung aus Einkaufsmöglichkeiten und Unterhaltungsangeboten. „Man geht schon lange nicht mehr einfach shoppen, man möchte ein Erlebnis haben. Deshalb möchten wir unsere Angebote über die gesamte Mödling-Meile ausbauen. Dann wird unser Stadtmaskottchen Mödzi auch einmal beim Markt zu treffen sein oder unsere Insta-Points werden erweitert“, berichtet er.

