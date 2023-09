Eidesstattliche Erklärung soll Prozess verhindern

Wie berichtet, hat Brunns Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, den Gründer einer Verkehrsinitiative, Johann Rubendunst, geklagt. Dieser hatte ein kritisches Flugblatt versendet, in dem auch die Aussage Linharts „Sie können ja wegziehen, wenn Ihnen etwas nicht passt“ abgedruckt war. Linhart bestreitet diese Aussage: „Das wäre ja politisches Harakiri, wenn ich so etwas sage“. Zudem meinte Linhart, als Bürgermeister ohnehin ein dickes Fell zu haben: „Aber irgendwann reicht es mir. Vor allem, wenn man mich falsch zitiert, daher wehre ich mich“. Er wolle damit zum Ausdruck bringen, dass „man mir nicht alles unterstellen kann. Das kann ich mir nicht gefallen lassen“.

Auf anwaltlichen Druck des Bürgermeisters und aus Angst vor einer Klage sowie persönlichen Nachteilen für sich und seine Familie hatte Rubendunst die Aussage in einem privaten Regionalmagazin widerrufen. Das reichte dem Bürgermeister aber nicht – jetzt flatterte eine Klage des Bürgermeisters ins Haus. „Ich habe die Aussage zurückgezogen, weil ich mir den ganzen Stress ersparen wollte und - ehrlich gesagt - Angst vor finanziellen Belastungen durch einen Prozess hatte. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass mich der Bürgermeister gleich klagt, obwohl es einen Beweis für die getätigte Aussage gibt. Es sieht so aus, als wolle mich der Bürgermeister mit Klagen mundtot machen.“

Aufgrund der Berichterstattung in zahlreichen Medien, hat sich nun jene Person gemeldet, an die Aussage Linharts gerichtet war. „Es liegt eine eidesstattliche Erklärung dieser Person vor, dass die Aussage genau so gefallen ist. Und die Person ist auch bereit, die persönlich zu bestätigen. Nun bleibt mir nur der Weg an die Öffentlichkeit, um zu zeigen, was wirklich passiert ist. Ich hätte diese Aussage nicht veröffentlicht, wenn ich nicht die eidesstattliche Erklärung in Händen gehabt hätte. Ich, hoffe der Bürgermeister zieht nun seine Klage gegen mich zurück“, meint Rubendunst.

Linhart bleibt bei seiner Meinung, die ihm vorgeworfene Aussage nie getätigt zu haben, die eidesstattliche Erklärung hat für ihn „keine Relevanz, da aus der Unterschrift nicht hervorgeht, von welcher Person sie stammt. Warum wurde der Name dieser Person bisher nicht bekannt gegeben?“, fragt sich der Bürgermeister: „Es werden hier Aussagen unterstellt, die frei erfunden wurden.“