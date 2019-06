Damit herrschte nur knapp zwei Jahre nach der Wiederaufnahme des Disco-Betriebs im legendären „Zick-Zack“ unter dem „Haus der Weinstraße“ in Mödling Funkstille. Allerdings nur noch bis nächste Woche.

Am Freitag, 5. Juli wird Peter Hönigsberger (49) aus Baden, seit 21 Jahren Betreiber des „Melker Keller“, seinen „Club 2“ eröffnet.

Dworak

Wie es zu der Übernahme kam, was sich Hönigsberger erwartet und wie sich die Disco-Bar präsentieren wird, lest ihr in der Badner und Mödlinger NÖN.