Am vergangenen Sonntag fand im Schlosspark Vösendorf der große Zivilschutztag statt.

Es gab ein breites Spektrum an Ausstellern, über die Blaulichtorganisationen Feuerwehr, Rettung, Polizei über das Bundesheer bis zum Zivilschutzverband, dem Kuratorium für Verkehrssicherheit, dem ÖAMTC und der Bergrettung Wienerwald Süd sowie der ASFINAG. Ziel war es, der Bevölkerung die Arbeit und den Arbeitsalltag dieser verschiedenen Berufssparten näher zu bringen.

„Wir wollen den Leuten zeigen, wer die Menschen hinter den Uniformen sind und mit welchen Herausforderungen sie beruflich konfrontiert werden.“ Hannes Koza, Bürgermeister Vösendorf

Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, sagt über den Sinn dieses Tages: „Wir wollen den Leuten zeigen, wer die Menschen hinter den Uniformen sind und mit welchen Herausforderungen sie beruflich konfrontiert werden.“ Besonders stolz war der Bürgermeister darauf, dank guter Kontakte zum Innenministerium, dass es gelang, die Sondereinsatzgruppe Cobra für den Zivilschutztag zu gewinnen. Die Hauptorganisation lag in den Händen von Johann Pipek, Gemeinderat der Liste „Wir Vösendorfer“.

Eine besondere Überraschung hatte sich Koza selbst ausgedacht – eine Showeinlage, die mit Unterstützung der Cobra spektakulär über die Bühne ging. Während Koza eine Ansprache hielt, stürmten Geiselnehmer auf den Ortschef zu. Der versuchte zwar noch, sich zu wehren, doch schließlich wurde er überwältigt und in einen Lieferwagen verfrachtet. Derweil wurde die Lösegeldforderung bekannt, die FF Vösendorf wünscht sich ein neues Feuerwehrhaus.

FF-Kommandant Amang Hajo bestritt später aber, dass die Feuerwehr mit der Entführung etwas zu tun habe. Wenngleich der Wunsch nach einem neuen FF-Haus real sei. Wenig später kamen Spezialkräfte des Einsatzkommandos Cobra, seilten sich von einem Hubschrauber ab und befreiten, unterstützt von Kräften am Boden, den Bürgermeister.

„Den heutigen Zivilschutztag werden die knapp 2.000 Besucher, die hier waren, nicht so schnell vergessen“

Hannes Koza

Die Showeinlage wurde genau vorbereitet und mit der Cobra abgestimmt „wir haben die Aktion am Vormittag geprobt“, merkt Koza an. Der Aufwand hat sich gelohnt: „Den heutigen Zivilschutztag werden die knapp 2.000 Besucher, die hier waren, nicht so schnell vergessen“, sagt der Bürgermeister mit einem Augenzwinkern.