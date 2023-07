Kleingartenverein Biedermannsdorf sagt Fest ab

Erst hängten die Kleingärtner den Zettel mit der Begründung der Festabsage nur in ihrem Schaugarten bei der Kleingartenanlage aus, dann tauchte das Schreiben auf der Facebookseite „Mein Biedermannsdorf“ und in diversen WhatsApp Gruppen auf. Seit dem fühlt sich Obmann-Stellvertreter Martin Haumann darin bestätigt, „dass niemand Verständnis dafür hat, dass die Subvention so wie in den Jahren bis 2019 nicht wie versprochen in der letzten Gemeinderatssitzung gewährt wurde, sondern lediglich 1.900 Euro in Aussicht gestellt wurden. Und dieses Geld war noch an gewisse Bedingungen geknüpft“, sagt Haumann enttäuscht. Die Bürgermeisterin persönlich habe ihm beim letzten Fest 2019 versprochen, dass dem Kleingartenverein für die Bezahlung der beiden Zelte und des WC-Wagens weiterhin eine Subvention in Höhe von 3.700 Euro gewährt wird. Nur die Bürgermeisterin war bei der besagten Gemeinderatssitzung nicht anwesend. „Vielleicht kennen sich die anderen Gemeinderäte - es sind ja viele neue dabei - nicht so gut aus“, meint Haumann.

Subvention wird gebraucht, um ordentlich planen zu können

Das Fest hätte am 26. August für zwei Tage so wie schon die vergangenen 20 Jahre davor auf der Spitzwiese auf Gemeindegrund stattfinden sollen. Es sei ein öffentliches Fest für alle Biedermannsdorferinnen und Biedermannsdorfer, „wir haben bis zu 700 Gäste an einem Tag gezählt“, berichtet Haumann. Er habe bereits alles storniert - von WC bis zum Grillwagen - und sei froh, ohne Stornokosten durchgekommen zu sein. „Zu sagen, da habt's mal maximal 1.900 Euro und wenn ihr mehr braucht, dann geben wir euch noch vielleicht etwas drauf, das ist eine Vorgehensweise, mit der ich nicht arbeiten kann. Und dass die grüne Partei meint, wir kriegen die 1.900 Euro nur, wenn wir das hintere Tor wieder aufsperren, das können wir überhaupt nicht akzeptieren. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun“, ärgert sich Haumann.

Gefährliche Situationen zwischen Kindern und Radfahrern

Die Kleingärtner haben die Anlage versperrt, weil „es zu gefährlichen Situationen mit Radfahrern und spielenden Kindern gekommen ist“, sagt Haumann. Der Verein könne nicht kontrollieren, „ob jetzt Fußgänger zum Bahnhof durchgehen oder Radfahrer mit ihren Rennrädern durchschießen“. Seinen Beobachtungen zu Folge nutzen die meisten Biedermannsdorfer, die zur Aspangbahn wollen, entweder einen Scooter oder das Fahrrad. Fußgänger seien in der Minderzahl.

Die Grünen hingegen erklären in einer Stellungnahme: „Die Förderung der Vereinsarbeit in unserem Ort liegt uns sehr am Herzen. Daher betrachten wir es als eine wichtige Aufgabe der Gemeinde, die Biedermannsdorfer Vereine großzügig zu unterstützen. In der Gemeinderatssitzung am 7. Juni haben wir dies deutlich zum Ausdruck gebracht, indem wir eine Subvention von 1.900 Euro für das Kleingartenfest vorgeschlagen haben. Gleichzeitig haben wir eine weitere Subvention beschlossen, für den Fall, dass der Kleingartenverein aus der Organisation des Festes nicht kostendeckend aussteigt.“

Grüne wollen Gespräch mit Kleingärtnern

Gleichzeitig hätten die Grünen ein Ärgernis vieler Pendler und Schüler angesprochen. Nämlich das verschlossene Tor am Kleingarten Richtung Bahnhof Aspangbahn. „Dieses Tor war viele Jahre für die Bevölkerung geöffnet. Nun ist es verschlossen, was zu erheblichen Umwegen Richtung Bahnhof führt“, meint Gemeinderätin Kerstin Haas-Meierhofer von den Grünen. Sie bedauert, was anschließend in der Gemeinderatssitzung geschah. Manche Parteien wollten politisches Kleingeld aus der Situation schlagen, ein politisches Hick Hack sei aber nicht angebracht, viel mehr sei das persönliche Gespräch mit den Kleingärtnern zu suchen.

„Dem Gemeinderat wird vorgeworfen, Radfahrern den Weg freigeben zu wollen, was absoluter Unsinn ist. Uns ging es immer um den freien Durchgang für Fußgänger. Diese politischen Spielchen werden auf Kosten eines wichtigen Biedermannsdorfer Vereins und eines beliebten Festes ausgetragen“, betont Haas-Meierhofer. Die Fraktion der Grünen in Biedermannsdorf hatte bisher noch nicht die Möglichkeit, persönlich mit dem Vorstand des Kleingartenvereins ohne Vermutungen und Missverständnisse über diese Angelegenheit zu sprechen. „Wir haben noch keine Antwort auf unsere Gesprächsangebote erhalten“, sagt die Grünen-Mandatarin.

Für Kleingärtner kommt Gespräch zu spät

Ein Gesprächsangebot kommt für die Kleingärtner zum falschen Zeitpunkt. „Wir verstehen nicht, warum nicht vor der Gemeinderatssitzung mit uns gesprochen wurde. Über uns wurde einfach drüber gefahren. Es gibt sehr viele Vereine in Biedermannsdorf, wie der Blasmusikverein, die sehr hohe Subventionen bekommen. Heuer wird es kein Fest für die Öffentlichkeit geben, wir werden nur intern im kleinen Kreis feiern. Und wir werden weniger das Gespräch mit den Grünen als mit dem Gemeindevorstand suchen, wenn der Gemeinde etwas daran liegt, dass wir das Fest nächstes Jahr wieder veranstalten.“