Fünf Brandherde rund um die Wiener Neudorfer „Figur“

Die Feuerwehrmitglieder rückten mit zwei Hilfeleistungsfahrzeugen und dem Großtanklöschfahrzeug zum Brandeinsatz in die Wilostraße aus. Am Einsatzort konnten in Zusammenarbeit mit der Polizei insgesamt fünf Brandstellen erkundet werden. Da es sich bei den Brandstellen bereits um das Ortsgebiet Guntramsdorf handelte, veranlasste der Einsatzleiter parallel die Verständigung der Nachbarfeuerwehr, welche nach Rücksprache um die Durchführung des Einsatzes ersuchte.

Rasch konnten die Flurbrände unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Ebenso setzten die Feuerwehrmänner eine Wärmebildkamera ein, um versteckte Glutnester zu finden. Ein weiterer Erfolg stellte sich rasch ein: Noch während des Einsatzes konnte die Polizei den geständigen Brandstifter eruieren.

