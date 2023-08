Generalsekretär löschte Fahrzeugbrand

In den frühen Abendstunden des 23. Augusts kam es auf der Südostautobahn (A3) begann das Ladegut auf einem Pritschenwagen, der in Fahrtrichtung Eisenstadt unterwegs war, zu brennen. Glück im Unglück hatten die Fahrzeuginsassen, welche den Brand auf der Ladefläche noch rechtzeitig erkannten und brennende Holzreste und Kartonagen am Pannenstreifen abladen konnten.

Mit einem Dienstfahrzeug sicherte Koller die Unfallstelle ab. Foto: FF Wiener Neudorf

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf wurde zu dem Fahrzeugbrand alarmiert. Doch bevor diese am Einsatzort ankam, hatte bereits der Generalsekretär des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes Raphael Koller zu seinem tragbaren Feuerlöscher gegriffen. Koller kam mit einem Dienstfahrzeug zufällig an der Einsatzstelle vorbei, sicherte die Einsatzstelle ab und führte eine erste Brandbekämpfung durch. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf Walter Wistermayer merkt an: „Es hat sich wieder gezeigt, was für ein Vorteil es ist, einen tragbaren und griffbereiten Feuerlöschers im Pkw zu haben.“

Die Feuerwehr Wienerneudorf rückte mit vier Fahrzeugen auf die A3 aus. Sie führte nur noch Nachlöscharbeiten durch und verständigte die ASFINAG zum Abtransport des Brandgutes.

Generalsekretär Raphael Koller, gleichzeitg Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Theresienfeld, war als Erster zur Stelle, um das Ladegut des Pritschenwagens zu löschen. Foto: Österreichischer Bundesfeuerwehrverband

Der Niederösterreicher Raphael Koller (Jahrgang 1985) hat an der TU Wien Informatik studiert und ist seit 1996 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Theresienfeld im Bezirk Wiener Neustadt. Seit 2011 steht er dieser Feuerwehr als Kommandant vor und absolvierte zahlreiche Fort- und Weiterbildungen im Bereich des Katastrophenmanagements sowie auch den postgradualen Universitätslehrgang Risikoprävention und Katastrophenmanagement.