Dramatik auf Bahnübergang bei Guntramsdorf

Der Lenker eines in der Laxenburger Straße Richtung Laxenburg fahrenden Kleintransporters hat offensichtlich das Rotlicht bei der Aspangbahn-Kreuzung zu spät gesehen und hielt das Fahrzeug genau auf den Gleisen an. Zu spät, der Zug rollte bereits heran. In letzter Sekunde gelang es dem Fahrzeuglenker noch, etwas zurückzuschieben und das Auto zu verlassen.

Kräfte der FF Guntramsdorf sorgten für den Abtransport des stark beschädigten Fahrzeuges, reinigten die Landesstraße, halfen den beiden unverletzt gebliebenen Fahrgästen aus dem Zug und brachten sie zur Station der Badner Bahn.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden