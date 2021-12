268 Personen schätzen Mödlinger „Baukultur“

Als eine der ersten Städte Österreichs hat Mödling vor, Leitlinien zum Thema „Baukultur“ zu definieren. Dabei geht es nicht nur um Architektur und den Umgang mit historischem Erbe, sondern auch um den öffentlichen Raum, die Stärkung des Zentrums oder den behutsamen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Flächen.

All das unter Einbindung der Mödlinger Bevölkerung, weshalb von August bis Oktober eine Umfrage durchgeführt wurde, an der 268 Personen teilgenommen haben. Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, und Baustadträtin Teresa Voboril, Grüne, bedankten sich für das Engagement und versprachen: „Die Ergebnisse der Umfrage sind Ausgangspunkt für die Erarbeitung der Leitlinien.“

Überraschende Erkenntnisse

Bei der Umfrage konnten zahlreiche interessante Erkenntnisse über die Meinungen der Mödlingerinnen und Mödlinger gewonnen werden. So sind der Fliegenspitz und die Kirche St. Othmar die am öftesten genannten Baukultur-Geheimtipps. Schwerpunkte der „Baukultur“ liegen für den Großteil der Umfrage-Teilnehmer beim Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel, die unter anderem auch fanden, dass es Fußgänger in der Stadt durchaus guthaben. Alle Ergebnisse der Umfrage werden demnächst veröffentlicht.