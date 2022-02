Vösendorf: Wunsch nach Skatepark, Nein zu Pumptrack

Bei der Neugestaltung des Sportareals in der Kindbergstraße will die Gemeinde auf die Meinung der Nutzer. Ergo haben Bürgermeister Hannes Koza und Gemeinderätin Birgit Petross, beide ÖVP, zu einem Infoabend in die Kantine geladen, um die Pläne für einen Pumptrack sowie das neue Angebot für BMX-Fahrer, Skater und Rollerfahrer zu besprechen.

Das Angebot wurde angenommen. Zahlreiche Interessierte haben sich versammelt, um die Planungen zu bewerten und Rückmeldungen zu geben, darunter viele Jugendliche – unter Einhaltung der Corona-Richtlinien und mit Masken.

Bald war klar: Ein Pumptrack und die vorgesehene Örtlichkeit warfen viele Fragen auf und konnten nicht überzeugen. „Die Tendenz der Jugend geht stärker in Richtung eines Skateparkes“, berichtet Koza. Eine Sportstätte, die es bereits einmal gegeben hat, vor Jahren aber abgebaut worden war. Das Gesamtprojekt werde inklusive Bürgerbeteiligung auf neue Beine gestellt: „Wir werden uns an die Planung eines Skateparkes machen.“

