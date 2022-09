Mödlinger Schauspielerin Dany Sigel als „Diva“ im Theater

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Zuletzt war die Mödlinger Schauspielerin Dany Sigel (82) vor sieben Jahren in „Talisman“ (Sommertheater vor St. Othmar) in ihrer Geburtsstadt zu sehen. Nun führt sie das Stück „Diven sterben einsam (...und erst, wenn sie gut ausgeleuchtet sind)“ wieder zurück nach Mödling – in die Stadtgalerie.

„Ich habe das Stück, das Günther Frank für mich in Erfurt entdeckt hat, das erste Mal vor drei Jahren in der Freien Bühne Wieden gespielt. Es geht um eine Diva, die einst als Julia auf den großen Bühnen brillierte und nun nur mehr alte Großtanten in der Provinz verkörpert. In einer Theatergarderobe führt sie Selbstgespräche über komische und tragische Erinnerungen“, erzählt Sigel über das Stück, in das sie auch persönliche Erlebnisse einbaut.

„Dann haben mich die Organisatoren der Stadtgalerie angesprochen, die von dem Stück überzeugt waren.“

Empfindungen wecken, zum Nachdenken bewegen

Auf die Rolle der Diva freut sie Sigel, auch wenn sie sich selbst nicht in derselben sieht: „Als ständige Diva wäre mir wahnsinnig langweilig, als Schauspielerin kann man doch alles sein. Was mir am meisten Spaß macht ist, Empfindungen zu wecken, Menschen zum Lachen oder zum Nachdenken zu bewegen. Ich freue mich, wenn ich auf ehemalige Bühnenauftritte angesprochen werde, das macht mich glücklich.“

Glücklich ist sie auch, wieder in Mödling zu sein: „Ich habe meine Wurzeln hier und von dieser Stadt viel Musikalisches und Literarisches mitbekommen. Durch meine Schwester in der Vorderbrühl bin ich natürlich auch privat mit Mödling verbunden.“

