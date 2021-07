Am Bezirksgericht Mödling wurde der Fall Gemeinde Laxenburg gegen die Q 135 project development GmbH (Q 135) verhandelt.

Die Gemeinde hatte das Wiederkaufsrecht für das Grundstück in der Guntramsdorfer Straße 4 gezogen, auf der „Q 135“ ein Hotelprojekt hätte verwirklichen wollen, zudem die Weichen schon unter Bürgermeister Robert Dienst gestellt worden waren. Ihm war das Hotelprojekt immer ein besonderes Anliegen gewesen.

Ein Fall für das Bezirksgericht war der Hotelbau geworden, weil für Diensts Nachfolger David Berl, ÖVP, einige Bedingungen vonseiten der potenziellen Hotelerrichtungsgesellschaft aus Berlin nicht erfüllt wurden. Berl betont: „Unserer Meinung nach wurde nicht innerhalb der vorgesehenen Frist mit den Bauarbeiten begonnen, und auch andere vertraglich vereinbarte Dinge waren für uns nicht so wie vertraglich vereinbart erfüllt. Darum haben wir das Wiederkaufsrecht gezogen.“

Ganz anders sah und sieht das Q 135. „Wir haben immer vorgehabt, auf dem Grundstück ein 4-Sterne-plus-Hotel zu errichten, und auch die Marriot-Gruppe hatte immer Interesse daran, hier ein Courtyard-Boutique-Hotel zu errichten“, sagt einer der beiden Q 135-Geschäftsführer, Ufuk Bozkurt. Warum Q 135 dem gerichtlichen Vergleich zugestimmt und auf das Grundstück verzichtet hat, begründet Bozkurt so: „Wir wollten, um Ressourcen zu sparen, uns nicht auf einen lange dauernden Rechtsstreit mit der Gemeinde einlassen. Für uns stand aber bald fest, dass die Gemeinde das Grundstück unbedingt wieder zurückhaben will, unter allen Umständen.“

Damit geht auch der Kaufpreis, der auf einem Treuhandkonto deponiert war, laut Vergleich an Q 135 zurück. Die Gemeinde will die strategische Ausrichtung des Grundstückes „neu überdenken. Es ist eines der letzten großen zusammenhängenden Baulandsreserven im Eigentum der Gemeinde, deren Gestaltung auch im Hinblick auf die Infrastruktur unserer Heimatgemeinde von entscheidender Bedeutung sein wird.“ Was mit dem Grundstück passieren soll, darüber „müsse man in Ruhe nachdenken“.