Das Geld wurde spontan von den Menschen gespendet, die jeden Sonntag um 17 Uhr unter dem Motto „#zusammenHaltNÖ“ zusammenkommen. „Dieses Fahrkartengeld ist als Reaktion auf die menschenverachtende und rechtswidrige Diskussion rund ums Einsperren der Jugendlichen zu verstehen“, erklärte Klatzer.

„#zusammenHalt in Niederösterreich“ ist spontan am 30. November aus dem Entsetzen über den unmenschlichen Umgang mit geflüchteten Menschen und der wachsenden Sorge um die politischen Entwicklungen im Land entstanden, wie Klatzer betonte. In St. Gabriel, Maria Enzersdorf, haben bereits viele Menschen ein Zeichen gesetzt, ebenso auch in Baden. „In Klosterneuburg und anderen Orten in NÖ sind sind #zusammenHaltNÖ Zusammenkünfte im Entstehen“, freut sich Klatzer.