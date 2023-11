Hinterbrühl lädt zur „Langen Nacht der Gemeinde“

Wie schon in den Jahren zuvor laden Bürgermeister Erich Moser, ÖVP, und sein Team wieder zur „Langen Nacht“ in den Gemeindesaal. Am 16. November werden um 18 Uhr die Neubürger im Büro des Ortschefs begrüßt. Um 19 Uhr referiert Christian Matzner vom Bezirksmuseumsverein unter dem Motto „Von der Brühl zur Gemeinde Hinterbrühl” über den Werdegang des Ortes von der bäuerlichen Siedlung zur bürgerlichen Wohngemeinde, über die Zeit von der Türkenbelagerung bis heute.

In einem anschließenden Vortrag erläutert Lukas May, Mitarbeiter der Österreichischen Bundesforste, die biologische Vielfalt der Region und bezieht sich dabei speziell auf den Baumbewuchs. „Bäume im Wandel der Zeit” beleuchtet den Werdegang der Liechtensteinschen Besitzungen und die Umgestaltung durch Fürst Johann I. und spannt den Bogen zur Gegenwart auch vor dem Hintergrund des Klimawandels.

Im Anschluss an die Vorträge werden die erfolgreichen Teilnehmer des Cups der CO2-Sparvereine geehrt, ein Wettbewerb, den das Energieforum Hinterbrühl ausgeschrieben hat. Den Abschluss bildet ein gemütliches Beisammensein.