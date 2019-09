Zwei Blues-Bands mit Funk und Folk .

Mödlings Bühne Mayer bringt "Lady Chatterley´s Lovers" und "Douglas Linton & the PlanBs" on Stage. Am Samstag, 7. September ab 20 Uhr erwartet Musikliebhaber Blues, Funk, Rock der einen Band sowie Southern Soul, karibische Rhythmen und Black Gospel.