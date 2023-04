Taxilenker in Vösendorf mit dem Tod bedroht: Hinweise erbeten

Es war gegen 5.30 Uhr in der Früh, als der 58-jähriger Taxilenker aus Wien 10 mit seinen beiden Fahrgästen Vösendorf erreichte. Der Taxilenker stoppte im Ortsgebiet von Vösendorf und wollte die Männer aussteigen lassen. Einer der beiden Fahrgäste begab sich aus dem Taxi, zahlte nicht, sondern lief sofort weg. Der andere Mann warf einen kleinen Teil des zu bezahlenden Fahrtgeldes durch die offene Seitenscheibe. Anschließend schlug der Fahrgast dem Taxilenker durch das Fenster in den Gesichtsbereich und bedrohte diesen mit dem Tod. Der Taxilenker schlug dem Fahrgast ebenfalls ins Gesicht, versperrte sich im Anschluss in seinem Fahrzeug und verständigte die Polizei. Danach entfernte sich auch der zweite Fahrgast von der Örtlichkeit.

Durch umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen ist es Bediensteten der Polizeiinspektion Vösendorf gelungen, Lichtbilder des mutmaßlichen Täters sowie Lichtbilder eines vermutlichen Zeugen auszuforschen. Mit Hilfe dieser Fotos hoffen die ermittelnden Beamten, sachdienliche Hinweise auf die Identität der beiden Männer zu bekommen, die mit dem Taxifahrer von Favoriten nach Vösendorf gefahren sind.

Ein vermutlicher Zeuge und ein mutmaßlicher Täter

Der vermeintliche Täter dürfte Brillenträger sein. Er trug an diesem Morgen weiße Sneakers, eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Der gesuchte Zeuge hat dunkle Haare und war mit einem orangenen Pullover, einer beigen Hose und ebenfalls weißen Sneakers bekleidet.

Dieser Mann hat den mutmaßlichen Täter gesehen. Foto: LPD NÖ

Sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Vösendorf, Telefonnummer 059133 – 3343, erbeten. Auch der Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

