Zwei prominente Mödlinger Todesfälle

Werbung

Als Mitglied der Liste "Pepi Wagner" und später der Volkspartei gehörte Friedrich Ruber von März 1992 bis April 2010 dem Mödlinger Gemeinderat an. In den Jahren 2002 bis 2003 führte er als Stadtrat das Referat für Tourismus- und Marketing-Angelegenheiten. Darüber hinaus war er unter anderem Mitglied in den Ausschüssen für Kultur, Sport, Personal und Verwaltung. Sein größtes Engagement galt der Jumelage, wo ihm sein außerordentlicher Einsatz für eine lebendige Städtepartnerschaft den Titel „Mödlings Außenminister“ einbrachte.

Georg Waldner hat sich bleibende Verdienste um die Geschichte der Stadt Mödling erworben. Bereits in ein durch lokalhistorische Neugierde geprägtes Elternhaus geboren, legen eine reiche Sammeltätigkeit und eine Fülle von Publikationen zur Mödlinger Geschichte Zeugnis von einer lebenslangen produktiven Auseinandersetzung mit seiner engeren Umgebung ab. Kongenial ergänzt wurde er durch seine Gattin Ilse, die auch als Co-Autorin zahlreicher Bücher aufgetreten ist, etwa der zweibändigen Reihe „Das alte Mödling“ (Wien, Jugend & Volk 1992–94) oder der 2003 von der Stadtgemeinde herausgegebenen monumentalen Stadtgeschichte „1100 Jahre Mödling“ (unter Mitarbeit von Heide Kucera). Die Stadt Mödling hat zum Jubiläum der Stadterhebung bereits 1995 die „Mödlinger G'schichtln“ aus Georg Waldners Feder herausgegeben. Zwischen 1993 und 2004 hat Georg Waldner teilweise allein, teilweise mit seiner Gattin an der „Heimatkundlichen Beilage“ mitgearbeitet. Auch die wöchentlichen historischen Beiträge waren einst Fixpunkte in der Mödlinger NÖN.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.