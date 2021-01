Heute um 12:39 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Laxenburg zu einer Tierrettung in den Schlosspark Laxenburg alarmiert.



Ein Spaziergänger meldete über den Notruf, dass sich im Schlossteich zwei Rehe befinden würden und offensichtlich nicht mehr herausfinden würden. Die Freiwillige Feuerwehr Laxenburg rückte mit mehreren Fahrzeugen aus und suchte den weitläufigen Schlossteich nach den Tieren ab.



Eine Feuerwehrzille wurde ins Wasser gelassen, damit rückten die FF-Männer aus, um zu einem im Eis eingebrochenen Reh zu gelangen. Dem Tier gelang es aber, auf eine Insel zu schwimmen, um etwas weiter wieder auf das dünne Eis zu flüchten, wo es erneut einbrach.

Sichtlich geschwächt konnte das ausgewachsene Reh in eine Feuerwehrzille gezogen und mit Decken gewärmt werden. Für das zweite, jüngere Reh kam die Hilfe bereits zu spät. Das tote Tier wurde von der Feuerwehr geborgen und ebenfalls an die bereits am Ufer wartenden Mitarbeiter der MA49 Wildtierstation übergeben.



Die Freiwillige Feuerwehr Laxenburg stand mit fünf Fahrzeugen und 22 Mann eine Stunde im Einsatz.