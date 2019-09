Sonja's Duftweg.

In der kleinen Stadtgemeinde Allensteig im Bezirk Zwettl präsentiert ein russisch-amerikanisches Ehepaar nahe am Truppenübungsplatz auf etwa 35 Quadratmetern, was im öffentlichen Raum alles möglich ist. Die Begründer des Vereins WINGS übernahm unmittelbar vor dem Vereinshaus ein früheres pflegeleichtes Kiesbeet im Stadtbereich zur Betreuung.

Simon Czerny, Devon Graves, Evan Lackey

Diese ganz persönliche öffentliche Grüninsel wird ökologisch gepflegt, Ausgangspunkt des Projektes ist der Respekt vor Natur und Biodiversität. Biologisches Gärtnern wird auch im Gemeinschaftsgarten, der gemeinsam mit den Kindern gepflanzt wird, praktiziert. WINGS steht für Waldviertler Integrative und Ganzheitliche Schulinitiative, die sich als Lerngemeinschaft für Familien anbietet, die ihre Kinder im häuslichen Unterricht fördern.

Simon Czerny, Devon Graves, Evan Lackey

Aus der öffentlichen Grünfläche ist heute eine ansehnliche Duftinsel geworden und ein ganz besonderer Duftweg, der mit Englischen Rosen samt wohlriechenden Begleitpflanzen wie Schokominzen und Dost aufgewertet wurde. Der Duftweg und speziell die darin wachsende Sibirische Iris, ist der Nachbarin Sonja gewidmet, die zwischenzeitlich einem Krebsleiden erlegen ist. „Die Schönheit wird die Welt retten”, so Dostoevsky.

Simon Czerny, Devon Graves, Evan Lackey

Die kleine Blumenoase dient so als Vorbild für andere Menschen, ebenfalls eine Betreuung kommunalen Grüns zu übernehmen oder ihre Gärten auf die ökologische Schiene umzustellen.