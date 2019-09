Kommunales Grün im Zeichen Ökologie und Klimaanpassung.

Die Marktgemeinde Artstetten - Pöbring pflegt ihre öffentlichen Grünflächen seit 2013 nach den „Natur im Garten“ - Kriterien und gibt dazu einen Pflegebericht heraus. So wurde u.a. am Naturerlebnisspielplatz, wo Kinder und Eltern bei Planung und Realisierung eingebunden wurden, eine intensive gemähte Grünfläche in eine zweimahdige Naturwiese umgewandelt. Auch durch Infotafeln „Hier entsteht eine Naturwiese für Biene und Co” – wird sie heute durchwegs positiv betrachtet. Der bestehende Kinderspielplatz wurde ebenfalls nach den Kriterien von “Natur im Garten” umgestaltet und vergrößert.

GR Pemmer Margit, Vbgm Lumesberger, Naturvermittlerin Elfriede Lumesberger

Neben Spielgeräten finden hier eine Freiluftklasse, Naschhecke und Obstbäume Platz. Regenwasser zu nutzen ist ganz im Sinne der Gemeinde, etwa dient eine Wasserzisterne der Bewässerung des Sportplatzes. Auf allen öffentlichen Flächen wie dem Friedhof, dem Kirchenplatz und den Gehsteig mit Kopfsteinpflaster geht die Unkrautregulierung herbizidfrei vonstatten. Daneben werden neue Biotope für Biodiversität und Nützlingsförderung angelegt. Blumenreiche „Lichtpunkte“ entlang Gehsteig bleiben vereinzelt belassen. Vorbildwirkung soll dies auch für private HausbesitzerInnen haben, die auch von gezielten Fördermaßnahmen profitieren. Zur Erziehung neu gepflanzter Obstbäume gibt es Baumschnittkurse.

Naturerlebniswanderungen durch eine Naturvermittlerin zeigen etwa den Kindergartenkindern den Wert von ökologisch gepflegtem Grün.