Neugestaltung Vöslauer Schlosspark.

Der Schlosspark Bad Vöslau ist mit seinen 60.000 m² das Herzstück der Stadtgemeinde. Wo früher künstliche Grotten und Nymphen aus Blei die Herzen berührten sind das heute zahlreiche Skulpturen aus unterschiedlichen Epochen, die mit einem „Aufmerksamkeitsstein“ in Form einer Granitplatte im Boden gewürdigt werden. Neue Übersichtstafel an beiden Haupteingängen in Deutsch und Englisch erleichtern die Orientierung wie auch die neue Schlosspark Broschüre.

Der Schlosspark beherbergt auch 400 Bäume, davon über 45 Baumarten und darunter viele Raritäten. Auch sie finden dank neuer Beschilderungen und Baumbeschriftungen nun vermehrt Aufmerksamkeit. Durch die jährliche Baumkontrolle, Kronensicherungen oder -reduktionen entsprechen sie den Sicherheitsvorschriften. In vorhandenen Baumhöhlen nisten hier Falken, Fledermäuse, Käuzchen und sogar Buntspechte und Dohlen.

Der Wasserspielplatz, ein großer klassischer Spielplatz, Minigolf Anlage und barrierefreie Wege werden wie dem neuen interaktiven Selfie-Point in Form eines Bilderrahmens gerne besucht. Der Wechsel von Sommerblumen zu mehrjährigen Stauden braucht weniger Energie. Das Frühlingserwachen im Schlosspark zeigt sich auch in wellenförmig angelegte Blütenarrangements mit Narzissen, roten Tulpen und anderen Frühlingsboten. Die Pflanzenwahl ist an die Klimaerwärmung angepasst.