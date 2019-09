Neugestaltung Kreisverkehre und Hauptstraße.

In ihrem klimaangepasste Grünraum-Konzept achtet die Stadtgemeinde Gänserndorf auf Wirtschaftlichkeit, Langlebigkeit wie auch auf eine arbeitsextensive ökologische Pflege, die 2016 an neuralgischen Blickpunkten startete. Die eingereichten Gestaltungsprojekte sind ein Auftakt für ein neues lebendiges Gewand in Gänserndorfs Straßen und Freiräumen. 830 m² Kreisverkehre und Freiflächen an Straßen wurden mit klimaangepassten, trockenresistenten Pflanzen aufgewertet.

Ing. Robert Fischer, DI Elisa Millonig

Auch zur Wiedererkennbarkeit in den Teilbereichen. Wurden dabei auf vier pflegeextensive und artenreiche Staudenmischpflanzungen zurückgegriffen, die in Splittmulch ausgebracht wurden. Die durchgängige Staudenblüte wird durch Zwiebelpflanzen ergänzt, Verblühtes darf im Herbst stehen bleiben. In der Lindenallee wurde ein Bodenaustausch mit einem Sand-Kies-Gemisch und 1A Kompost durchgeführt, der aufwendige Beikrautregulierung vermindert. Baumbewässerungsringe und Wurzelleitsysteme dienen der Pflanzengesundheit. Die gestalterisch schönen gärtnerischen Lösungen mit ökologisch wertvollen Pflanzen und naturnahem Gestaltungscharakter benötigen wenig Ressourcen, wie Wasser und Pflege.

Die Blumenrasenmischung der Universität für Bodenkultur Wien „BOKU "ergänzt Grünflächen, Bäume begleiten die täglichen Besorgungen und werden später wichtigen Schatten spenden. Die zentrale Platzierung sensibilisiert die Bevölkerung und soll zur Nachahmung anregen.