Blühendes Großschönau.

Seit 1986 ist Großschönau für seine BIOEM; die erste österreichische Umweltmesse bekannt. 20.000 BesucherInnen und 300 Freiwillige begünstigen eine breite Sensibilisierung für Zusammenhänge in der Natur, für ressourcenschonendes Bauen, Wohnen, Leben und für die Schonung des Naturraumes. Hier gibt es etwa Häuschen mit extensiven Dachbegrünungen zu erleben. Die Grünfassade neben dem öffentlichen Kinderspielplatz am Sonnenplatz ist ein Forschungsprojekt mit der Universität für Bodenkultur Wien, mit der technischen Universität Wien, mit Gärtnern sowie Grünwand-Systemlieferanten. Seit Jahren wurde bei der Neugestaltung von öffentlichen Grünräumen eine Fachberatung zu Artenvielfalt und Nachhaltigkeit zugezogen:

Im Sternzeichenpark, einem Skulpturenpark an einer Waldlichtung zeigt dies mit der Auswahl von standortgerechten Feucht- wie Trockenpflanzen und Baumarten, die unterschiedlichste Vogelarten besuchen, positive Resultate. Am Angerteich am Sonnenplatz genießen Besucherinnen und Besucher Feuchtwiese und Naturhecken, Obst und Spalierbäume, die ein Regenwasserspeicher speist. Blühwiesen zieren den zentralen Ortsanger, extensive Grünflächen und Blühstreifen die Fläche um den Felsbrunnen, der die Europäische Wasserscheide markiert.

Gemeinde Großschönau

Nachhaltigkeit zeigt sich auch beim Pflanzgut aus der Region und der händischen Entfernung ungeliebter Schnecken. Die Bevölkerung wird direkt bzw. über Vereine miteinbezogen, es gibt Öffentlichkeitsarbeit, Wanderungen und Vorträge.