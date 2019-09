Grünraum Horn.

Ein zukunftsweisendes umfassendes Grünraumkonzept für Nachhaltigkeit ohne Pestizide hat die Stadtgemeinde Horn entwickelt, um die Umweltsituation für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Bevölkerung zu verbessern.

Bei der naturnahen Gestaltung wird bei einem Großteil der zu betreuenden innerstädtischen Flächen mit Staudenpflanzen bestückt, und damit die Betreuungsintensität wie die notwendigen Wassergaben minimiert. Nach der Pflegerichtlinie muss der Baumbestand erhalten werden, für jede altersbedingte Entnahme ist zumindest eine Ersatzpflanzung vorgesehen. Der Erhalt des größten Natur-Schwimmteiches des Waldviertels mit ca. 8.000m² im Stadtgebiet hat ebenso positives Echo hervorgerufen, wie die Renaturierung der Taffa, die durch den Stadtpark fließt.

In neu geschaffenen Siedlungszonen werden Parkstreifen, entsprechend der Richtlinien von e5 und KLAR! nicht versiegelt und sie dienen als Versickerungszonen für Regenwasser. Eine Vielfalt an Blumen und Sträuchern bietet Lebensraum für Mensch und Tier; wie am „Generationenspielplatz" mit Fitnessgeräten. Kräutergärten, Naschecken und Obstbäumen gibt es rund um den Kindergarten und Blühwiesen, die als Nützlingsweiden fungieren. Die Wiesenflächen werden nur ein bis zwei Mal im Jahr gemäht, um Nützlinge zu schonen.

Die Unkrautbekämpfung geschieht mittels Heißwasser, Wildkrautbürste und Pendelhacke, wie z. B. am Friedhof. Seit 2013 feiert die Gemeinde den Tag der offenen Gärten und 200 Gärten wurden bereits mit einer „Natur im Garten“ – Plakette ausgezeichnet.