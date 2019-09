Blühlinge & Venusgarten in Langenzersdorf.

Die Marktgemeinde Langenzersdorf liegt im südlichen Weinviertel unmittelbar an der Stadtgrenze zu Wien (Bez. Korneuburg). Im Ort sind an zwei Stellen Schmetterlingswiesen, genannt "Blühlinge", entstanden. In die zuvor laufend gemähten Rasenflächen wurden üppig blühende Blumen angesät. Die Blühlinge werden insektenschonend einmal jährlich im August gemäht. Das zweite Projekt in der Gemeinde ist der "Venusgarten":

zVg

Er ist aus einem Flüchtlingsprojekt entstanden. Nach der Reaktivierung eines brach gefallenen Obstgartens wurde eine Obstwiese geschaffen, in deren Randbereich Bienenstöcke aufgestellt wurden. Kräuter wie Lavendel, Thymian und Muskattellersalbei bereichern die Bienenweide und wehren mit ihrem Duft Bienenschädlinge ab.

zVg

Anfallendes Mäh-, Strauch- und Obstbaumschnittgut wird zum Aufbau von sogenannten Benjeshecken an den Grundstücksgrenzen eingebracht. Diese Zäunungen aus Totholz sind Lebensraum für Insekten, Eidechsen und Vögel. Sowohl mit den Schmetterlingswiesen als auch mit dem Lehrpfad im Venusgarten und den Schautafeln am Bisamberg geht eine starke Bewusstseinsbildung über Schulen und Kinder einher.

zVg

Besonderer Dank gebührt Global 2000 für die begleitende Beratung, die zur Umsetzung des Projektes durch die Initiative Langenzersdorf geführt hat.