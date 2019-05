Seit 120 Jahren wird der erste Mai gefeiert, auch in der Wienerwaldregion gehören die politischen Maifeiern der Arbeiterbewegung zum fixen Bestandteil des Jahreskreises.

Heuer fand die Veranstaltung in Kirchstetten statt. An die 100 Teilnehmer aus einigen Wienerwaldgemeinden folgten am 1. Mai der Einladung der SPÖ Kirchstetten zur "Gebiets-Maifeier".