Die Bücherei „Altlengbuch“ feierte am Samstag in der Mittelschule Laabental mit einem Staraufgebot an Autoren ihren zehnten Geburtstag in der vollgesteckten Aula der Mittelschule. Gründerin, Leiterin und Motor dieser Bibliothek ist Gerlinde Müller. In einem Best-of führte sie durch die bewegten, ersten zehn Jahre der Bibliothek mit all ihren Schwierigkeiten, aber vor allem mit den vielen großartigen Lesungen und Feiern.

NOEN Die Autoren Thomas Raab, Alfred Komarek, Beate Maxian mit Gerlinde Müller, Landesrat Ludwig Schleritzko und Bürgermeister Michael Göschelbauer.

Ihr besonderer Dank galt Wolfgang Luftensteiner, der als damaliger Bürgermeister ein wesentlicher Geburtshelfer dieser Bibliothek war. „3.000 Bücher, für jeden Altlengbacher ein Buch“, schmunzelte Müller und erinnerte sich an die ersten Stunden und daran, wie viel Arbeit die damalige Einrichtung der Bibliothek machte. Sie bedankte sich auch bei der Gemeinde, die die Bibliothek immer sehr unterstützt.

„Heute haben wir 15.000 Bücher und die Bücherei wird uns fast schon zu klein.“ Müllers besonderer Dank galt ihrem Team: „Ohne diese großartige Unterstützung gäbe es diese Bibliothek nicht.“

Die Gemeindevertreter gaben das Lob an die Leiterin Gerlinde Müller zurück. Bürgermeister Michael Göschelbauer erklärte: „Für deinen enormen Einsatz bedankt sich der Gemeinderat mit der goldenen Ehrennadel.“ Zudem zeichneten Bürgermeister Michael Göschelbauer und die beiden Vizebürgermeister Daniel Kosak und Anita Fisselberger alle Mitarbeiter mit einem Keramikbuch aus, das Christl Sassmann anlässlich des Jubiläums kreiert hat.

Die Mitarbeiter der Bibliothek Elisabeth Wannemacher, Anni Luckner, Gerhard Fiebiger, Christine Raser, Christiane Wunsch, Margit Weninger, Johanna Denk, Maria Reitstätter und Michael Suda wurden vor den Vorhang geholt. Wolfgang Luftensteiner bedankte sich mit einer besonderen Einlage, er las aus seinen Memoiren „Meine Zeit als Bürgermeister“ vor. Dankesworte kamen auch von Landesrat Ludwig Schleritzko, der über die Bedeutung der Bibliotheken in Niederösterreich sprach.

Nach dieser fulminanten Ouvertüre standen aber die Autoren im Mittelpunkt: Beate Maxian, Alfred Komarek und Thomas Raab. Leiterin Gerlinde Müller hat zu jedem dieser Starautoren eine sehr persönliche Beziehung, und das kam bei ihren einführenden Worten zum Ausdruck.

Beate Maxian las aus ihrem Buch „Mord im Hotel Sacher“ und erzählte auch sehr launig von ihren unglaublichen Erlebnissen bei den Recherchen für das Buch. Der beliebte Starautor Alfred Komarek legte nach mit seinem Blick auf Niederösterreich und las aus „Alfred“.

Zuletzt las Thomas Raab aus „Walter muss weg“. Der Autor war schon zu den Anfängen der Bücherei Gast in Altlengbach: Gerlinde Müller hielt fest: „Dir flogen sofort die Herzen zu und ich dachte mir, dass nun die Latte für weitere Autoren in unserer Bücherei sehr hoch liegt.“

Für die musikalische Untermalung sorgten Chansonnier Christian Glanner und Pianist Gerhard Pacher. Mit einem tollen Buffet wurde die Veranstaltung abgerundet.