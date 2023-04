Erste Frühlingsplakate in Eichgraben montiert

„Das erste Quartal des Jubiläumsjahres 2023 liegt hinter uns. Die 20 bisherigen Veranstaltungen waren durch die Bank äußert unterhaltsam und sehr gut besucht“, freut sich Organisator Vizebürgermeister Johannes Maschl. Die ersten Frühlingsplakate der letzten 100 Jahre sind montiert und verschönern das Ortsbild. Bei den Ortseinfahrten und auf Gemeindegebäuden sind diese Plakate gut sichtbar. Nach dem Jubiläumsjahr können die Ortsanzeiger dann von örtlichen Vereinen und Institutionen genützt werden, um ihre Veranstaltungen an gut sichbaren Punkten im Ort zu bewerben. Der auf den Plakaten angedruckte QR-Code ermöglicht einen direkten Link zum aktuellen Veranstaltungsprogramm auf der Gemeindehomepage. „Im zweiten Quartal erwarten uns unter anderem: Frühlingskonzerte, ein Frühlingskränzchen in der Alten Gärtnerei, die dreitägige Performance der Neuen Schule Eichgraben, die Eröffnung der Sonderausstellung 1964-1983, die Maibaumfeier, das Brückenfestival, die FF-Weinkost, die Jugendbegegnung mit Eichgraben / Zittau, der 100 Jahre Ball, das Gemeindewohnzimmer, die Sonnwendfeier, das Schulabschlussfest und die Sisi-Entourage“, macht Maschl neugierig. Bei dieser speziellen Veranstaltung wird die Unterstützung der Bevölkerung benötigt. „Kaiserin Sisi wird uns in Eichgraben einen Besuch abstatten und wir freuen uns, wenn viele Leute mit einem eigens kreierten 100-Jahre-Stofftaschentuch am Bahnsteig beim Filmdreh mitwirken“, lädt der Vizebürgermeister bereits jetzt zur Sisi-Entourage mit Julia Stemberger am 24. Juni ein.

