„Die Preise rennen wie die Wiesel“: Region Wienerwald vor 100 Jahren

Vor 100 Jahren wurde das Niederösterreich, das wir heute kennen, geboren. Wien und Niederösterreich trennten sich. Am 1. Jänner 1922 waren Wien und Niederösterreich eigene Bundesländer. Doch was passierte in diesen Tagen in unserer Gegend?

„Schieber-Epidemie“ grassierte

Zum Jahreswechsel 1922 litt Neulengbach unter einer Epidemie der anderen Art: Die „Schieber-Epidemie“. Der Wienerwaldbote berichtet in seiner ersten Ausgabe im Jahr 1922 am 7. Jänner: „Die Preise rennen wie die Wiesel, und wir können ihnen nicht nachkommen!“

Die Inflation beginnt voll durchzuschlagen: Die Geldentwertung führt zu „aufgedunsenen Portmonnaies“, denn die Menschen müssen immer mehr wertloses Papiergeld mit sich herumtragen.

In vielen Gemeinden wurden 1919 und 1920 eigene Geldscheine ausgegeben: Das so genannte „Notgeld“ erfreut sich heute bei Sammlern großer Beliebtheit, wird jedoch auch Opfer der Inflation. Der Schwarzhandel mit allen möglichen Dingen boomt in dieser Zeit: Die Menschen nennen es das „Schieben“.

Dünn besiedelt war die Gegend um Neulengbach noch vor hundert Jahren, wie diese alte Ansichtskarte zeigt. Chahrour

Viele Menschen sind Selbstversorger: In der damals selbständigen Gemeinde Tausendblum gibt es bei 1.356 Einwohner und Einwohnerinnen in 180 viehhaltenden Haushalten nicht weniger als 57 Pferde, 306 Rinder, 327 Schweine und nicht weniger als 1938 Hühner.

Doch der Tierreichtum täuscht: Die Nachkriegszeit ist eine Zeit großer Armut und Mangels.

Die sozialen Verhältnisse sind mancherorts verheerend: In Haag bei Neulengbach beklagt die Bevölkerung den Zustand zweier Häuser, in denen insgesamt 60 Menschen, darunter 30 Kinder, zusammengepfercht leben. Die Senkgruben werden mit Kübeln ausgeschöpft – dieselben, mit denen auch das Wasser aus den Brunnen geholt wird. Ein Kind erkrankt an Typhus.

Sozialdemokraten haben regen Zulauf

In Tausendblum, Neulengbach, Kirchstetten und Maria Anzbach erfreut sich die noch junge sozialdemokratische Partei deshalb regen Zulaufs: Sie setzt sich für eine gerechte Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ein und organisiert sich in verschiedenen Organisationen: Das Arbeiterheim, die Samariterbund-Dienststellen und ein Konsum-Verein entstehen.

Auch die Landwirtschaft wird in diesen Jahren langsam modernisiert. Noch fehlen große Traktoren, doch der Ausbau des Stromnetzes von Neulengbach aus ermöglicht es vielen Landwirtschaften, die ersten Elektromotoren anzuschaffen. Und in Tausendblum wird ab 1919 die Errichtung eines Lagerhauses vorbereitet. Seit 1922 hat auch eine eigene Bezirks-Bauernkammer in Neulengbach ihren Sitz.