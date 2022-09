Asperhofen: Vorbereitungen für Jubiläumsfest laufen

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

Am 12. September 1897 fand die Gründungsfeier der Feuerwehr Asperhofen statt. Fast auf den Tag genau 125 Jahre später wird das Jubiläum gefeiert: Am Sonntag, 11. September laden die Floriani zum Fest ein. Rund 300 Gäste werden erwartet.

„Wir sind mitten in den Vorbereitungen für die Feier“, informiert Kommandant Markus Keiblinger auf Anfrage der NÖN. Das Feuerwehrhaus wird hergerichtet, ein Festzelt wird aufgestellt. Alle Feuerwehrleute und auch deren Angehörige helfen mit. „Die Leute sind voll engagiert. Die Bevölkerung hilft mit, sonst geht es nicht“, freut sich Markus Keiblinger über die vielen helfenden Hände.

Keiblinger ist der elfte Kommandant in der 125-jährigen Feuerwehrgeschichte. Zum ersten Hauptmann der FF Asperhofen wurde Johann Graser gewählt, der gemeinsam mit Anton Freunthaller, Ferdinand Steinböck, Josef Ehn und Johann Spiegl die Wehr gegründet hatte.

Wie aus der Festschrift zum 125-Jahr-Jubiläum hervorgeht, war der erste Brandeinsatz am 19. Juli 1897: Um 00:30 Uhr rückte die FF Asperhofen, alarmiert durch einen „reitenden Boten“ zum Anwesen des Herrn Lindenthal in Siegersdorf aus, wo der Rinderstall und die Scheune brannten. Durch Mithilfe der Wehren Grabensee und Michelhausen konnte der Brand gelöscht werden, und die Wehren um 04:00 Uhr wieder abrücken – so steht es in der Chronik.

Viel Interessantes über die Anfänge und die Entwicklung der Feuerwehr ist in der 76 Seiten starken Festschrift nachzulesen, angefangen von der Fertigstellung des ersten Spritzenhauses über den Ankauf eines Milchwagens als Mannschaftswagen bis hin zu großen Löscheinsätzen, Übungen und Veranstaltungen.

Auch Förderungen sind ein Thema. Hier ein Beispiel aus dem Jahr 1899: „Am 18. März traf die freudige Kunde ein, dass Seine Majestät, unser Allergnädigster Kaiser, der Feuerwehr Asperhofen den Betrag von 70 fl. aus Allerhöchsten Privatmitteln zu bewilligen geruht hat. Die Anwesenden drückten ihren Dank durch Erheben von den Sitzen aus.“

Kommandant Markus Keiblinger zeigt sich mit der Entwicklung der Feuerwehr Asperhofen zufrieden: „Wir haben heuer wieder zwei neue Kameraden bekommen.“ Derzeit zählt die FF Asperhofen 74 Mitglieder.

Das Aufgabenspektrum der Feuerwehr sei deutlich größer geworden, hält Bezirkskommandant Georg Schröder fest. „Eines ist in den letzten 125 Jahren unverändert geblieben – der hohe Idealismus und die ebenso hohe Einsatzbereitschaft der Frauen und Männer, die viele Stunden ihrer Freizeit opfern und bei Einsätzen oftmals ihre Gesundheit, manchmal sogar ihr Leben riskieren, um ihren Mitmenschen zu helfen.“

