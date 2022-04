Pflanzenmarkt in Neulengbach: Alles für Hochbeet, Garten & Blumenkistl

Werbung

Vom 14. April bis 22. Mai ist der Jungpflanzenmarkt als Pop-Up-Store wieder geöffnet und bietet mit Arche Noah-Vielfaltsbetrieben eine große Vielfalt an Raritäten, alten Sorten und Klassikern von Bio-Jungpflanzen, Obstbäumen, Beerensträuchern und Weinreben an.

Außerdem soll es dieses Jahr erstmals auch mehrjährige Kräuter-Stecklinge und einige Bio-Blumen geben. „Danach wurde in den letzten Jahren immer mehr nachgefragt und wir freuen uns, dass wir jetzt ausgewählte Sorten anbieten können“, erklärt Sterkl. Selbstverständlich gibt es, wie in den Jahren davor, auch wieder beste Gartenerde und natürlichen Dünger aus der Region. „Also alles, was das Bio-Gärtnerherz begehrt“, sagt der Neulengbacher.

Neuer Standort

Neu ist der Standort in der Umseerstraße 8a, 150 Meter vom Penny-Markt entfernt Richtung Lagerhaus, neben der Seebach-Stub‘n. „Zentrumsnahe und trotzdem schön und grün gelegen“, freut sich der Neulengbacher. Geöffnet ist der Jungpflanzenmarkt immer von Dienstag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr. „Am 1. Mai laden wir zusätzlich noch einige Bio Betriebe aus der Region ein, die Blumen und Blühstauden, Pilzstämme zum selbst anbauen und schon das erste saisonale Gemüse anbieten werden“, erklärt Sterkl.

Raffael und Christian Sterkl sorgen beim Pflanzenmarkt wieder für spezielle und rare Sorten von Jungpflanzen und Obstbäumen. Foto: Foto Hell/Archiv

Das Team vom Kreativ RAUM Neulengbach wird dazu einen Workshop zu Upcycling-Pflanzsäcken für Garten, Terrasse und Balkon anbieten. Raffael Sterkl arbeitet mit ausgezeichneten Arche Noah- Vielfaltsbetrieben zusammen und bietet ausschließlich Pflanzen an, die den strengen Kriterien der Arche Noah, der Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt & ihre Entwicklung, entsprechen. Alle Pflanzen kommen von niederösterreichischen Bio-Betrieben, werden hochqualitativ und nachhaltig in Handarbeit produziert und haben sehr kurze Transportwege. „Das ist uns sehr wichtig. Durch den Anbau solcher Pflanzen in heimischen Gärten kann jede und jeder dazu beitragen, diese Kulturpflanzenvielfalt zu erhalten“, sagt Raffael Sterkl.

Pflanzen in Bio-Qualität auch von Gärtnerkollegen

Sehr gut gerüstet für einen Kundenansturm ist auch Michael Kraic. „Wir produzieren einen Großteil unseres Blumen- und Pflanzensortiments bei uns in Neulengbach“, erklärt der Neulengbacher Gärtnermeister. Statt chemischer Pflanzenschutzmittel werden seit Jahren pflanzenstärkende Mittel wie Brennesseljauche und Schachtelhalmjauche eingesetzt. „Ich möchte meinen Kunden beste Qualität verkaufen, und zudem kann unsere vierjährige Tochter problemlos in jedes Glashaus mit“, erklärt Kraic.

Alles an Pflanzen könne aber trotzdem nicht im eigenen Unternehmen herangezogen werden, sagt der Neulengbacher Unternehmer, „da habe ich eine Handvoll handverlesener Kollegen aus dem Wiener Raum, die mir ihre Pflanzen in Bio-Qualität liefern.“ Er selbst sei sehr auf die Umwelt bedacht und setzt auf Zusammenarbeit in der Region, sagt Michael Kraic, denn es mache für ihn keinen Sinn, Blumen und Pflanzen aus den Niederlanden tausende Kilometer nach Österreich zu karren, „vor allem, wenn es zahlreiche tüchtige Gärtnerkollegen in unserem Land und unserer Region gibt.“

Bald schon werden Blumen in Fensterkisterln, Rabatte und Beete gesetzt. „Wir sind sehr bemüht, trotz massiv steigender Energiekosten die Preise bei Sommerblumen halbwegs auf dem Frühjahrsniveau zu halten“, sagt Kraic, und er verspricht, dass es bei Abnahme von größeren Stückzahlen auch Mengenrabatte geben werde.

